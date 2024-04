Rishi Sunak | ఇంగ్లండ్‌ జట్టుతో కలిసి క్రికెట్‌ ఆడిన రిషి సునాక్‌.. VIDEO

April 6, 2024 / 10:19 AM IST

Rishi Sunak | బ్రిటన్‌ ప్రధాన మంత్రి (UK PM) రిషి సునాక్‌ (Rishi Sunak)కు క్రికెట్‌ అంటే ఇష్టం అన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో క్రికెట్‌పై తనకున్న ప్రేమను ఆయన వ్యక్తపరిచారు. పలు సందర్భాల్లో క్రికెట్‌ ఆడిన వీడియోలను కూడా సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తాజాగా మరోసారి ఆయన క్రికెట్‌ ఆడారు (plays cricket). ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్ల (England team)తో సరదాగా బ్యాట్‌ పట్టారు.

సునాక్‌ శుక్రవారం లండన్‌లోని ఓవల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌ను సందర్శించారు. అక్కడ ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ జట్టుతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం ఆటగాళ్లతో కలిసి నెట్‌ సెషన్‌లో పాల్గొన్నారు. ఇంగ్లండ్‌ లెజెండరీ క్రికెటర్‌ జేమ్స్ ఆండర్సమ్‌ సహా ఇతర ఆటగాళ్లతో కలిసి ఉత్సాహంగా బ్యాటింగ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను రిషి సునాక్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

Am I ready for the call up @englandcricket ? pic.twitter.com/nKIk5mNj7j

కాగా, స్కూల్ పిల్లల్లో క్రికెట్ ప‌ట్ల ఆస‌క్తి పెంచేందుకు రిషి సునాక్(Rishi Sunak) తాజాగా ఓ కొత్త ప‌థ‌కాన్ని ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. యువ‌త‌ను క్రికెట్ వైపు మ‌ళ్లించేందుకు సుమారు 35 మిలియ‌న్ల పౌండ్ల పెట్టుబ‌డితో ఓ కొత్త ప్లాన్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఆ నిధుల‌తో సుమారు 9 ల‌క్షల మంది యువ‌త‌ను క్రికెట్ వైపు ఆక‌ర్షించేందుకు ప్రణాళిక ర‌చించారు. దీనిపై సునాక్ ఓ ట్వీట్ కూడా చేశారు. గ్రామీణ స్థాయిలో క్రికెట్ ప‌ట్ల స్కూల్ పిల్లల్లో ఆస‌క్తి పెంచేందుకు ఆ ప్రణాళిక‌ల‌ను అమ‌లు చేయ‌నున్నట్లు వెల్లడించారు. 2030లోగా సుమారు ప‌ది ల‌క్షల మంది విద్యార్థుల‌ను క్రికెట్ వైపు మ‌ళ్లించేందుకు చ‌ర్యలు చేప‌డుతున్నామ‌ని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో పాల్గొననున్న ప్రతి స్కూల్‌కు సుమారు 2500 కొత్త ఎక్విప్మెంట్‌ను అందివ్వనున్నారు.

I love cricket, that’s no secret.

So I’m pleased that today we can support even more young people to get into the game.

We’re investing £35 million in grassroots cricket to help over 900,000 young people into playing cricket. pic.twitter.com/mN1rauyOYI

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 5, 2024