Family Star | లైగర్ లాంటి భారీ డిజాస్టర్ తర్వాత రూట్ మార్చాడు విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). ఈ స్టార్ యాక్టర్ నటించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీ స్టార్ (Family Star). గీత గోవిందం తర్వాత పరశురాం కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. ఈ మూవీకి మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 5న గ్రాండ్గా తెలుగు, తమిళం భాషల్లో విడుదలైంది. తాజాగా ఫ్యామిలీ స్టార్ కలెక్షన్లకు సంబంధించిన వార్త ఇండస్ట్రీ సర్కిల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. యూఎస్ఏలో కలెక్షన్ల విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గేదే లే అంటున్నాడు ఫ్యామిలీ స్టార్.
లేటెస్ట్ అప్డేట్ ప్రకారం ఫ్యామిలీ స్టార్ యూఎస్ఏలో మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తూ రూ.3,95,66,098.75 కోట్లు వసూళ్లు చేసి.. విజయవంతంగా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. రానున్న రోజుల్లో విజయ్ దేవరకొండ అండ్ మృణాళ్ ఠాకూర్ టీం వసూళ్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూడాలి మరి. ఈ చిత్రంలో మృణాళ్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతూ.. సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి.
లైన్లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్మెంట్ అంటే..? అని అజయ్ ఘోష్ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ గ్లింప్స్లో విజయ్ దేవరకొండ మ్యాన్లీ లుక్లో క్లాసీగా మాస్ డైలాగ్స్ చెబుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇక ఫ్యామిలీ స్టార్ పాపులర్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో పోస్ట్ థ్రియాట్రికల్ రిలీజ్ కానుంది.
#TheFamilyStar has everyone hooked with its magic! 😍
USA gross has hits $475K+ and smashing the audience’s hearts! 💥
Don’t miss this perfect family entertainer in theatres near you ⭐️#FamilyStar overseas by @sarigamacinemas pic.twitter.com/9hVRqWgXMQ
— Sarigama Cinemas (@sarigamacinemas) April 6, 2024
Be the first ones to watch #TheFamilyStar 🤩
Bookings for the early morning shows in Hyderabad open now ❤🔥
Book your tickets now 💥
🎟️ https://t.co/C5GKNWBviS
Grand release worldwide on April 5th.#FamilyStarOnApril5th pic.twitter.com/nayKYK697U
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) April 3, 2024
మధురం కదా సాంగ్ ..
#VijayDeverakonda and #MrunalThakur grooving for #KalyaniVacchaVacchaa song 💃🕺#FamilyStar #FamilyStarOnApril5th pic.twitter.com/7e0EtoYXDM
— Sai Satish (@PROSaiSatish) March 25, 2024
The lead pair of #FamilyStar celebrated Holi with families in Hyderabad #FamilyStarOnApril5th @TheDeverakonda @Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/2HG6E9Cgv4
— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 25, 2024
The lead pair of #FamilyStar celebrated Holi with families in Hyderabad ❤️🔥#FamilyStarOnApril5th @TheDeverakonda @Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/ohxtSzJD5v
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 25, 2024
#VijayDeverakonda & #MrunalThakur energetic dance performance at #MadhuramuKadha song launch event #FamilyStar#FamilyStarOnApril5th pic.twitter.com/muZbs7zyHT
— Shrutiii (@Shruthiey) March 25, 2024
#VijayDeverakonda and #MrunalThakur grooving for #KalyaniVacchaVacchaa song 💃🕺#FamilyStar #FamilyStarOnApril5th pic.twitter.com/OJF5qnZ0i9
— Kiran Kumar Satapathy (@utkala_kiran_en) March 25, 2024
An eventful week for #FamilyStar ahead ✨
Third Single #MadhuramuKadha out on 25th March ❤️#FamilyStarTrailer out on 28th March ❤️🔥#FamilyStarOnApril5th @TheDeverakonda @Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl #AnanthaSriram @SVC_official @TSeries… pic.twitter.com/jYGCiLnw2s
— Ramesh Bala (@rameshlaus) March 24, 2024
So excited 🙂
3rd song on 25th
And THE trailer on 28th.
Just, 10 days to go.#FamilyStar pic.twitter.com/Riy076g4Yc
— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 24, 2024
విజయ్ దేవర కొండ స్టిల్స్..
Your man is back 🙂
For the next 1 month.
Just 2 weeks to go for #FamilyStar. pic.twitter.com/lOzli26fgR
— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 20, 2024
ఈవెంట్లో ఇలా..
Kabir paida ho tha
Thank you Vijay Thank you 🙂 #VijayDeverakonda #ShahidKapoorpic.twitter.com/bvQHC9C8F3
— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 19, 2024
#VijayDeverakonda speech at @PrimeVideoIN event #FamilyStar pic.twitter.com/ED5AZSkzTQ
— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 19, 2024
Team #FamilyStar @ @PrimeVideoIN Event#VijayDeverakonda #MrunalThakur #DilRaju #FamilyStarOnApril5th pic.twitter.com/wOZR3lB7mc
— Vamsi Kaka (@vamsikaka) March 19, 2024
Team #FamilyStar at @PrimeVideoIN event 🤍#VijayDeverakonda #MrunalThakur pic.twitter.com/OqlbHtYdVi
— Anonymous (@__GirDhar) March 19, 2024
ఫ్యామిలీ స్టార్ టీజర్..
విజయ్ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..
#VijayDeverakonda and #PoojaHegde dancing for #NandaNandanaa song from #FamilyStar at Dhana Lakshmi Srinivasan College Nakshatra 24 art festival ❤️pic.twitter.com/Xt99lEprHh
— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 2, 2024
నందనందనా..
ట్రెండింగ్లో విజయ్ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్..
Stylish clicks of @TheDeverakonda ❤️🔥#VijayDeverakondapic.twitter.com/3mdXrh9RIX
— Suresh PRO (@SureshPRO_) October 29, 2023
ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్..
VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.
The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.
Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023
The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩
Promising you a perfect entertainer for Sankranthi 2024.❤️🔥@TheDeverakonda #MrunalThakur @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official pic.twitter.com/wEBkpqDROv
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 15, 2023