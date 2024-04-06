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Family Star | యూఎస్‌ఏలో ఫ్యామిలీ స్టార్‌ మేనియా ఎలా ఉందంటే.. తాజా వసూళ్లు ఇవే..!

Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) నటించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌ 5న గ్రాండ్‌గా తెలుగు, తమిళం భాషల్లో విడుదలైంది. తాజాగా ఫ్యామిలీ స్టార్ కలెక్షన్లకు సంబంధించిన వార్త ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Family Star | యూఎస్‌ఏలో ఫ్యామిలీ స్టార్‌ మేనియా ఎలా ఉందంటే.. తాజా వసూళ్లు ఇవే..!

Family Star | లైగర్‌ లాంటి భారీ డిజాస్టర్‌ తర్వాత రూట్‌ మార్చాడు విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). ఈ స్టార్ యాక్టర్ నటించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). గీత గోవిందం తర్వాత పరశురాం కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. ఈ మూవీకి మిక్స్‌డ్‌ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌ 5న గ్రాండ్‌గా తెలుగు, తమిళం భాషల్లో విడుదలైంది. తాజాగా ఫ్యామిలీ స్టార్ కలెక్షన్లకు సంబంధించిన వార్త ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. యూఎస్‌ఏలో కలెక్షన్ల విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గేదే లే అంటున్నాడు ఫ్యామిలీ స్టార్‌.

లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్ ప్రకారం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ యూఎస్‌ఏలో మ్యాజిక్‌ క్రియేట్ చేస్తూ రూ.3,95,66,098.75 కోట్లు వసూళ్లు చేసి.. విజయవంతంగా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. రానున్న రోజుల్లో విజయ్‌ దేవరకొండ అండ్ మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ టీం వసూళ్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూడాలి మరి. ఈ చిత్రంలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్‌, టీజర్, ట్రైలర్.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతూ.. సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి.

లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ గ్లింప్స్‌లో విజయ్ దేవరకొండ మ్యాన్లీ లుక్‌లో క్లాసీగా మాస్‌ డైలాగ్స్‌ చెబుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్‌ మ్యూజిక్‌ అందించారు. ఇక ఫ్యామిలీ స్టార్‌ పాపులర్‌ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియోలో పోస్ట్ థ్రియాట్రికల్ రిలీజ్ కానుంది.

#TheFamilyStar has everyone hooked with its magic! 😍

USA gross has hits $475K+ and smashing the audience’s hearts! 💥

Don’t miss this perfect family entertainer in theatres near you ⭐️#FamilyStar overseas by @sarigamacinemas pic.twitter.com/9hVRqWgXMQ

— Sarigama Cinemas (@sarigamacinemas) April 6, 2024

 

మధురం కదా సాంగ్‌ ..

 

 

విజయ్‌ దేవర కొండ  స్టిల్స్‌..

 

ఈవెంట్‌లో ఇలా..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టీజర్‌..

విజయ్‌ దేవరకొండ, పూజాహెగ్డే డ్యాన్స్..

నందనందనా..


ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

 

 

 

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