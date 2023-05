Body Guard | జీతం ఇవ్వలేదని.. మంత్రిని కాల్చి చంపిన బాడీగార్డ్‌

May 3, 2023 / 10:17 AM IST

Body Guard | ఉగాండా (Uganda)లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఆ దేశ మంత్రిపై ఓ బాడీ గార్డు (Body Guard) కాల్పులు జరిపాడు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రమాదంలో మంత్రి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఉగాండా రాజధాని కంపాలా (Kampala)లో ఆ దేశ కార్మిక శాఖ సహాయమంత్రి, రిటైర్డ్‌ కల్నల్‌ (Retired Colonel ) చార్లెస్‌ ఎంగోలా (Charles Engola) నివాసంలో చోటు చేసుకున్న ప్రైవేటు వివాదంలో బాడీ గార్డ్‌ తన వద్ద ఉన్న తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో మంత్రి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అనంతరం అంగరక్షకుడు సైతం తనను తాను కాల్చుకుని మృతి చెందాడు. అయితే, మంత్రి వద్ద బాడీగార్డ్‌గా పనిచేస్తున్న సదరు వ్యక్తికి చాలా కాలంగా వేతనాలు చెల్లించడం లేదని సమాచారం. ఈ కారణంతోనే మంత్రిని గార్డు కాల్చి చంపినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు పేర్కొన్నట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని.. దీనిపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఆర్మీ ప్రతినిధి (army spokesperson) ఫెలిక్స్‌ కులాయిగ్వే ( Felix Kulayigye) వెల్లడించారు. ఎంగోలా హత్యకు దారితీసిన కారణాలు ఏమిటనేది దర్యాప్తులో తేలుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Hon.Col. Rtd Okello P. Charles Engola

Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations has been shot dead. RIP pic.twitter.com/HZuaWHTvbb

— Daudi Kabanda (@DaudiKabanda) May 2, 2023