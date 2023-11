November 9, 2023 / 11:54 AM IST

Justin Trudeau | ఖలిస్థాన్‌ ఉగ్రవాది హర్దీప్‌ సింగ్‌ నిజ్జర్‌ హత్యలో భారత్‌ ప్రమేయం ఉందంటూ కెనడా ప్రధాని (Canada PM) జస్టిన్‌ ట్రుడో (Justin Trudeau) తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ట్రుడో ఆరోపణలతో భారత్‌-కెనడా మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాగా, భారత్‌తో ఉద్రిక్తతల వేళ కెనడాలో భారతీయులు నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకల్లో (Diwali Event ) ట్రుడో పాల్గొన్నారు. పార్లమెంట్‌ హిల్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలను ప్రధాని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేసి అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

‘మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రజలు దీపావళి, బండి చోర్‌ దివస్‌ జరుపుకుంటారు. ఈ రెండు వేడుకలు చెడుపై మంచికి చిహ్నాలు. ఈ వేడుకలు మనలో ఆశావాహ దృక్పథాన్ని నింపుతాయి. మన జీవితాల్లో వెలుగులు ప్రసాదిస్తాయి. ఈ వేడుకలు రాబోయే రోజుల్లో ఆశాజనకంగా ఉంటాయని ఆశిస్తున్నా. అందరికీ దీపావళి, బండి చోర్‌ దివస్‌ శుభాకాంక్షలు’ అని రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. కాగా, ఈ దీపావళి వేడుకలకు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

As light overcomes darkness, may your year be filled with love and joy. pic.twitter.com/PHTDnaPCYX

I was pleased to host Diwali on parliament hill.

We also used this opportunity to raise the flag of Hindu sacred symbol Aum on parliament hill.

Great turnout with participants from Ottawa, Greater Toronto Area, Montreal and many other places.

The event was supported by 67 Hindu… pic.twitter.com/gb4zOkrqAA

— Chandra Arya (@AryaCanada) November 6, 2023