Russia | జాబిల్లిపైకి విజయవంతంగా దూసుకెళ్లిన రష్యా లునా-25.. చంద్రయాన్‌-3 కంటే ముందే ల్యాండింగ్‌

August 11, 2023 / 11:06 AM IST

Russia | సుమారు 47 ఏళ్ల తర్వాత చంద్రుడి (Moon)పైకి రష్యా (Russia) మళ్లీ రాకెట్‌ ప్రయోగం చేపట్టింది. దక్షిణ ధ్రువమే లక్ష్యంగా ‘లునా – 25’ (Luna-25) అనే స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను శుక్రవారం ఉదయం విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. రష్యా కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2.00 గంటలకు వాస్టోక్నీ కాస్మోడ్రోమ్ (Vostochny Cosmodrome) నుంచి ‘లునా-25’ రాకెట్‌ నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఐదు రోజుల్లో ఇది చంద్రుడి కక్ష్యలోకి చేరనుంది. అనంతరం, జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై దిగేందుకు అనువైన ప్రదేశం కోసం కొన్ని రోజుల పాటు (3 లేదా 7 రోజులు) అన్వేషించిన అనంతరం చంద్రుడిపై దిగుతుంది.

ఆగస్టు 21న ఈ వ్యోమనౌక చంద్రుడిపై దిగే అవకాశం ఉందని రాస్‌కాస్మోస్ (Roscosmos) అధికారులు పేర్కొన్నారు. అన్నీ అనుకూలంగా జరిగితే ఏడాది పాటు ఇది జాబిల్లిపై పరిశోధనలు జరపనుంది. అంతరిక్ష పరిశోధనలో రష్యా సత్తా చాటేందుకు ఈ ప్రయోగం చేపట్టామని రష్యా స్పేస్‌ ఏజెన్సీ రాస్‌కాస్మోస్ (Russian Space Agency Roscosmos) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. కాగా, 1976 తర్వాత రష్యా చేపట్టిన తొలి లునార్‌ ల్యాండర్‌ ప్రయోగం ఇదే కావడం విశేషం.

మరోవైపు భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ప్రయోగించిన ‘చంద్రయాన్-3’ (Chandrayaan-3) కూడా జాబిల్లి వైపు దూసుకెళ్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇస్రో (ISRO) ప్రణాళిక ప్రకారం చంద్రయాన్-3 ఆగస్టు 23న జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై దిగుతుంది. కాగా, చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై ‘చంద్రయాన్‌-3’ ద్వారా సాఫ్ట్‌ ల్యాండింగ్‌ చేసి చరిత్ర సృష్టించాలని భావిస్తున్న ఇస్రోకు.. లునా-25 పోటీ ఇస్తోంది. చంద్రయాన్‌-3 కంటే రెండు రోజుల ముందే రష్యా పంపిన లునా-25 జాబిల్లిపై అడుగుపెట్టబోతోంది. మరోవైపు లునా-25ని విజయవంతంగా ప్రయోగించడంపై రష్యా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ రోస్‌కాస్మోస్‌కు ఇస్రో అభినందనలు తెలిపింది. చంద్రయాన్‌-3, లునా-25 తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించింది.

Congratulations, Roscosmos on the successful launch of Luna-25 💐

Wonderful to have another meeting point in our space journeys

Wishes for

🇮🇳Chandrayaan-3 &

🇷🇺Luna-25

missions to achieve their goals.

— ISRO (@isro) August 11, 2023