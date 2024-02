100 cars pile up | ఒకదానికొకటి ఢీకొన్న 100కుపైగా వాహనాలు.. పలువురికి గాయాలు

February 23, 2024 / 01:49 PM IST

100 cars pile up | చైనాలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది (China highway). ఓ హైవేపై దాదాపు వందకు పైగా కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీ కొన్నాయి (100 cars pile up). ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడ్డారు.

స్థానిక మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. చైనాలో ప్రస్తుతం అతిశీతల వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో విపరీతంగా మంచు పడుతోంది. సుజౌ (Suzhou) నగరంలోని ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై కూడా విపరీతమైన మంచుపడింది. రోడ్డుపై వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి. ఈ క్రమంలో సుజౌ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ సమీపంలో సుమారు 100కి పైగా కార్లు ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీ కొన్నాయి. తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

ఈ ఘటనలో పలు వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు గాయాలపాలయ్యారు. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ప్రమాదం కారణంగా ఆ రోడ్డుపై కార్లన్నీ చెల్లాచెదురుగా పడటంతో ట్రాఫిక్‌ సమస్య తలెత్తింది. అధికారులు ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్‌ చేస్తున్నారు.

Many vehicles collided due to icy roads on the elevated section of #Xinggang Street in #Suzhou Industrial Park, #China #accident #snowfall #Winters #BREAKING

