Mud Tsunami | ఇటలీని ముంచెత్తిన బురద ప్రవాహం.. వీడియో

August 17, 2023 / 12:43 PM IST

Mud Tsunami | ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భారత్‌ సహా ఇప్పటికే చాలా దేశాలు భారీ వర్షాలు, వరదలు, భూకంపాలు, సునామీలకు అతలాకుతలమవుతున్నాయి. తాజాగా ఇటలీ (Italy)ని బురద (Mud) ప్రవాహం ముంచెత్తింది. భారీ వర్షాల కారణంగా బార్డోనెచియా పట్టణం (Bardonecchia town) సమీపంలోని మెర్డోవిన్‌ నది (Merdovine River)కి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో వరద ముంచెత్తడంతో సమీపంలోని ప్రాంతాలు బురదమయమయ్యాయి. రోడ్లన్నీ బుదరతో నిండిపోయాయి. పట్టణంలో బురద ఒక్కసారిగా ముంచెత్తుతున్న వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

భారీ వర్షం కారణంగా ఓ పర్వతంపై నుంచి వర్షపు నీరు పొంగి పొర్లడంతో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయని.. ఆ కారణంగానే ఆ ప్రాంతాన్ని బురద ప్రవాహం ముంచెత్తినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. అయినప్పటికీ, బార్డోనెచియా పట్టణం భారీ నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. ఈ బురద వరద వల్ల సుమారు 120 మంది నివాసితులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోవాల్సి వచ్చింది. అగ్నిమాపక, రెస్క్యూ అధికారులు బురదలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.

పట్టణం పూర్తిగా బురద ప్రవాహంతో నిండిపోయిన ఫొటోలను పీడ్‌మాంట్ ప్రాంతీయ గవర్నర్ (Piedmont regional governor) అల్బెర్టో సిరియో (Alberto Cirio) సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. గత రాత్రి బార్డోనెచియా పట్టణాన్ని బురద ప్రవాహం ముంచెత్తినట్లు తెలిపారు. అదృష్టవశాత్తూ ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని వెల్లడించారు. కానీ పట్టణంలో మౌలిక సదుపాయాలకు, ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం జరిగిందని తెలిపారు. భవనాలు, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర పోలీసు బ్యారక్‌లు పూర్తిగా బురదతో నిండిపోయాయని చెప్పారు. వాహనాలు సైతం బురదలో చిక్కుకుపోయినట్లు వెల్లడించారు.

Terrifying flash flooding in #Bardonecchia, #Italy last night. The damage is extensive and several people are missing….#ClimateActionNow pic.twitter.com/mqRdzrkMLo

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 14, 2023