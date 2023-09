More Than 70000 Burning Man Festival Attendees Remain Stuck In Nevada Desert After Rain

Burning Man Festival | బురదమయంగా మారిన నెవాడ ఎడారి.. బర్నింగ్‌ మ్యాన్‌ ఫెస్టివల్‌కి వెళ్లిన వేల మంది అవస్థలు

Burning Man Festival | అమెరికాలోని నెవాడ ఎడారి (Nevada Desert)లో గల బ్లాక్‌రాక్‌ (Black Rock City) నగరం బురదమయంగా మారింది. హిల్లరి హరికేన్‌ ప్రభావంతో శుక్రవారం రాత్రికి రాత్రే భారీ వర్షం కురవడంతో ఆ ప్రాంతాన్ని బురద ముంచెత్తింది.

September 4, 2023 / 05:12 PM IST

Burning Man Festival | సరదా కోసం చేసుకున్న ఒక ఫెస్టివల్‌ ఇప్పుడు వేలాది మంది ప్రజలను ఇబ్బందుల్లో పడేసింది. దాదాపు 70 వేల మందిని బురదలో ఇరుక్కుపోయేలా చేసింది. బురదలో చిక్కుకున్న వాళ్లంతా అందులో నుంచి బయటపడలేక నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. అక్కడికి ఎలాంటి వాహనాలు పోయే ఛాన్స్‌ లేకపోవడంతో దాదాపు ఆరు మైళ్ల వరకు మోకాళ్ల లోతు బురదలోనే అతి కష్టంగా నడుచుకుంటూ బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సామాన్య ప్రజలు మాత్రమే కాకుండా హాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు కూడా ఈ బురదలోనే నానా యాతన పడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం నెవాడ ఎడారిలో బర్నింగ్‌ మ్యాన్‌ (Burning Man) ఫెస్టివల్‌ జరుగుతోంది. ఈ ఫెస్టివల్‌ బ్లాక్‌రాక్‌ సిటీలో ఆగస్టు 27వ తేదీన ప్రారంభమైంది. ఆ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు ఎడారి ప్రాంతానికి వెళ్లిన సుమారు 70 వేల మందికిపైగా ప్రజలు, సెలబ్రిటీలు బురదలో చిక్కుకుపోయారు. అక్కడి నుంచి బయటపడేందుకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. వీరిలో హాలీవుడ్‌ కమేడియన్‌ క్రిస్‌రాక్‌, డీజే డిప్లో వంటి ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు. వీరు దాదాపు నాలుగు గంటలపాటు బురదలో నడిచారు. చివరికి ఓ అభిమాని వీరిని తన పికప్‌ ట్రిప్‌లో ఎక్కించుకునేందుకు ముందుకు రావడంతో వారు అక్కడి నుంచి బయటపడ్డారు. బర్నింగ్‌ మ్యాన్‌ ఫెస్టివల్‌ నెవాడ ఎడారిలోని బ్లాక్‌రాక్‌ సిటీలో ప్రతిఏటా జరుగుతుంది. ఈ ఫెస్టివల్‌ చివరి రోజున భారీ మనిషి బొమ్మను దహనం చేస్తారు. ఈ వేడుకకు ప్రముఖులు సహా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరవుతుంటారు.

అసలేం జరిగింది? ఎడారిలో బురద ఎందుకొచ్చింది?

హిల్లరి హారికేన్‌ ప్రభావంతో శుక్రవారం రాత్రికి రాత్రే భారీ వర్షం కురవడంతో అమెరికాలోని నెవాడ ఎడారి (Nevada Desert)లో గల బ్లాక్‌రాక్‌ (Black Rock City) నగరాన్ని బురద ముంచెత్తింది. దీంతో కనుచూపు మేర ఎటు చూసినా బురదే (Mud) కనిపిస్తోంది. మరోవైపు రోడ్లపై భారీగా బురద పేరుకుపోవడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. వాహనాలు ముందుకు వెళ్లలేని పరిస్థితి. కాలినడకన వెళ్లే ప్రజలు కూడా బురదలో కూరుకుపోతున్నారు. దీంతో పలు రోడ్లను అధికారులు తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. భూ ఉపరితలం ఎండిపోయే వరకు వాహనదారులను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు.

70,000 stranded @ Burning Man as nightmare festival claims 1st life: https://t.co/rsYRVFKsp3 1 dead after storms trap thousands in muddy desert plain @ Nevada's Black Rock desert for iconic music & arts festival. #BurningMan2023 #Nevada pic.twitter.com/inC0tBOh0T — Maurie Ryan Jacobs (@jacobsjapan) September 4, 2023

Le festival #burningman dans le désert du #Nevada tourne à la catastrophe : 70.000 personnes se retrouvent coincées par la boue. La 1ère route est à 8km. #climat pic.twitter.com/mpU8dLessN — Christophe Grébert 🚴‍♀️ (@grebert) September 4, 2023

