విమానంలో రచ్చ చేసిన ప్యాసింజర్.. కిటికీ బద్దలుకొట్టే యత్నం!

September 19, 2022 / 08:17 PM IST

విమానంలో ఎక్కిన ఒక ప్యాసింజర్ రచ్చ రచ్చ చేశాడు. ఏదో విషయంలో గొడవకు దిగి షర్ట్ తీసేశాడు. బనియన్ మీద నిలబడి ఎయిర్‌హోస్టెస్‌లతో గొడవకు దిగాడు. దీంతో ముందుకొచ్చిన మిగతా సిబ్బంది వచ్చి అతనికి సర్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే వాళ్ల మాటలు వినకుండా ఇంకా పెద్ద గొడవ చేసిన సదరు ప్యాసింజర్.. విమానం సిబ్బందిని కొట్టబోయాడు.

అక్కడితో ఆగకుండా సీట్ల మీదకు ఎక్కి విమానం కిటికీ అద్దం బద్దలు కొట్టేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆ తర్వాత సీట్లను కూడా తంతూ కనిపించాడు. చివరకు విమానం మధ్యలో నేలపై బొక్కబోర్లా పడుకొని గొడవ చేశాడు. దీంతో ఏం చెయ్యలేకపోయిన సిబ్బంది.. ఏవియేషన్ నిబంధనల ప్రకారం అతన్ని సీటుకు కట్టేశారు. ఈ ఘటన పాకిస్తాన్‌ ఇంటర్‌నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్ (పీఐఏ)కు చెందిన ఒక విమానంలో జరిగింది.

దుబాయ్‌ వెళ్తున్న ఈ విమానంలో అతన్ని కట్టేసిన సిబ్బంది.. దుబాయ్‌ స్టేషన్‌లోని అధికారులు ఈ సమాచారం అందించారు. అక్కడ విమానం ల్యాండవగానే సదరు ప్యాసింజర్‌ను కస్టడీలోకి తీసుకున్ అధికారులు.. అతను మరోసారి తమ ఎయిర్‌లైన్స్ విమానాలు ఎక్కకుండా బ్లాక్‌లిస్టులో పెట్టినట్లు వెల్లడించారు.

Passenger tries to break a cabin window of a #Pakistan International Airlines Airbus A320 bound from #Peshawar to #Dubai. pic.twitter.com/JNy6XjEAMS

— Yusra Askari (@YusraSAskari) September 19, 2022