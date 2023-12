Kim Jong Un | కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఉత్తర కొరియా నియంత

December 6, 2023 / 01:59 PM IST

Kim Jong Un | ఉత్తర కొరియా ( North Korea) నియంత కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ (Kim Jong Un) గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. ఉత్తర కొరియాను ప్రపంచం నుంచి వేరు చేసిన ఈ అధినేత ఆగడాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. వాటి గురించి తెలిస్తే.. మనం బయట ప్రపంచంలో ఎంత స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నామో అర్థమవుతుంది. కఠిన ఆంక్షలతో ఆ దేశ ప్రజలను తన చెప్పుచేతల్లో పెట్టుకున్నాడు. ప్రజలకు తినేందుకు తిండి లేకపోయినా.. నియంత విలాస జీవితానికి మాత్రం ఎలాంటి లోటూ ఉండకూడదు. ప్రజలే కాదు.. అధికారుల పట్ల కూడా కిమ్‌ ఎంతో కర్కశంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. ప్రజలను తన ఆంక్షలతో ఏడిపించే ఈ నియంత.. తాజాగా కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం (Gets Emotional) ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

ఇటీవలే కాలంలో ఉత్తర కొరియాలో జనన రేటు గణనీయంగా తగ్గిపోతోంది. జనన రేటు పడిపోతుండటంతో కిమ్ ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే జనన రేటు పెంచేందుకు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలని ఆ దేశాధ్యక్షుడు కిమ్ దేశంలోని మహిళలను అభ్యర్థించాడు. ప్యాంగ్యాంగ్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కిమ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘దేశంలో యువ శక్తి తగ్గిపోతోంది. అందువల్ల దేశంలోని మహిళలు సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా పిల్లలకు జన్మనివ్వాలి. బ‌ర్త్ రేటు ప‌డిపోవ‌డాన్ని నిలువ‌రించాలి. అలాగే పిల్లల‌ను స‌రైన రీతిలో పెంచాలి. ఇవ‌న్నీ త‌ల్లుల బాధ్యత‌లు’ అంటూ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగానే ఆయన ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి గురై.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. కిమ్‌ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. అది చూసిన కొందరు.. కిమ్‌ ఏడ్వడం చూసి షాక్‌ అవుతున్నారు. తన దేశ ప్రజలను కఠిన ఆంక్షలతో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న ఈ నియంత.. ఇలా కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడమా..? అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Kim Jong Un CRIES while telling North Korean women to have more babies.

The dictator shed tears while speaking at the National Mothers Meeting as he urged women to boost the countries birth rate. pic.twitter.com/J354CyVnln

— Oli London (@OliLondonTV) December 5, 2023