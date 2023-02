Joe Biden | విమానం ఎక్కుతూ పడిపోబోయిన అమెరికా అధ్యక్షుడు.. వీడియో వైరల్‌..!

February 23, 2023 / 02:02 PM IST

Joe Biden | అమెరికా అధ్యక్షుడు (US President) జో బైడెన్‌ (Joe Biden) మెట్ల (staircase)పై నుంచి జారి పడిపోబోయారు. ఉక్రెయిన్ (Ukraine)‌, పోలాండ్‌ (Poland) పర్యటన ముగించుకుని బైడెన్‌ అమెరికా (America)కు బుధవారం తిరిగి పయనమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ వన్‌ (Air Force One)ఎక్కే సమయంలో కాలు స్లిప్‌ అయ్యి మెట్ల (staircase)పై నుంచి జారి పడిపోబోయారు. వెంటనే తన చేతులతో నిలదొక్కుకుని ముందుకు సాగారు. ఊహించని ఈ పరిణామంతో భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనలో అధ్యక్షుడికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Biden, once again, falls up the stairs on AF1…after the White House Doctor stated that, “Joe Biden remains a healthy, vigorous, 80-year-old male…who’s fit…” pic.twitter.com/IaVq64QF4k

— Liz Churchill (@liz_churchill8) February 22, 2023