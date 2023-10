Israel Hamas War | ఇజ్రాయిల్‌ సైనికులు, పౌరులను బంధించిన హమాస్.. ఫొటోలు, వీడియోలు రిలీజ్‌

October 7, 2023 / 06:17 PM IST

జెరూసలేం: ఇజ్రాయిల్‌పై దాడులకు పాల్పడిన హమాస్‌, ఆ దేశ సైనికులతోపాటు, పౌరులను బంధీలుగా తీసుకెళ్లింది. ఆపరేషన్‌ ‘అల్‌- అక్సా ఫ్లడ్‌’లో భాగంగా అనేక మంది ఇజ్రాయిల్‌ సైనికులను నిర్బంధించినట్లు

హమాస్‌కు చెందిన అల్‌ కాస్సామ్ బ్రిగేడ్స్ ప్రకటించింది. (Israel Hamas War) సజీవంగా పట్టుకున్న వారి ఫొటోలు, గాజాలోకి తరలిస్తున్న వీడియోలను రిలీజ్‌ చేసింది. అలాగే హమాస్ మిలిటెంట్లు ఇజ్రాయిల్‌ మహిళ నగ్న మృతదేహాన్ని ఒక వాహనంలో తరలించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

ఈ సంఘటనలను ఈయూ విదేశాంగ విధాన చీఫ్ జోసెప్ బోరెల్ ఖండించారు. ఇజ్రాయిల్‌ పౌరులను అపహరించి నిర్బంధించడం అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడమేనని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.

కాగా, శనివారం హమాస్‌ ఉగ్రవాదులు ఇజ్రాయెల్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. గాజా నుంచి ఐదు వేల రాకెట్లు ప్రయోగించారు. సుమారు 20 మందికిపైగా మరణించగా 500కుపైగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఇజ్రాయిల్ అప్రమత్తమైంది. ఎయిర్‌ ఢిఫెన్స్‌ ద్వారా హమాస్‌ క్షిపణులను ఎదుర్కొన్నది. అలాగే హమాస్‌పై యుద్ధాన్ని ప్రకటించడంతోపాటు ఆపరేషన్‌ ఐరన్‌ స్వార్డ్స్‌తో ఎదురుదాడి ప్రారంభించింది.

Barbaric Palestinians Extremists can be seen parading around the body of a young Israeli woman.

These are the people the Western world and its leaders want Israel to make peace with.

The United Nations is a farce !

We have liberals trying to tell us that they came to India in… pic.twitter.com/7fz7UtMhlJ

