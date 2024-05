May 9, 2024 / 03:02 PM IST

Plane Skids Off Runway | ఆఫ్రికా దేశమైన సెనెగల్‌ (Senegal Airport)లో ఓ విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. రాజధాని డాకర్‌ (Dakar) సమీపంలోని సెనెగల్‌ ప్రధాన విమానాశ్రయం వద్ద ఓ విమానం రన్‌వేపై స్కిడ్‌ (Plane Skids Off Runway) అయ్యి పక్కకు దూసుకెళ్లింది.

ఈ ఘటన గురువారం తెల్లవారుజామున 1 గంట సమయంలో చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదానికి గురైన విమానం ట్రాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎయిర్‌లైన్స్ ఆఫ్ హవాయికి చెందిన బోయింగ్‌ 737-38J ఫ్లైట్‌గా స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. ప్రమాద సమయంలో విమానంలో సుమారు 73 మంది ప్రయాణికులు, సిబ్బంది ఉన్నట్లు తెలిపింది. అయితే, ఈ ప్రమాదానికి గల పూర్తి వివరాలు మాత్రం వెల్లడించలేదు. విమానం రన్‌వే (Runway) పక్కన చెట్ల పొదల్లోకి వెళ్లి ఆగిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. ఈ ఘటనతో ఆ విమానాశ్రయంలో విమాన సర్వీసులకు కాస్త అంతరాయం కలిగినట్లు స్థానిక మీడియా నివేదించింది.

BREAKING NEWS:

Blaise Diagne International Airport ( AIBD )

Thursday, 9 May 2024 at around 01 a.m.

Crash of Transair 6V-AJE

