June 18, 2023 / 07:51 PM IST

Anand Mahindra | వాళ్లిద్దరూ ప్రపంచంలోనే అపర కుబేరులు.. ఒకరు నంబర్‌వన్‌ ప్లేస్‌లో ఉన్న ఎలాన్ మస్క్ అయితే‌.. ఇంకొకరు రెండో ప్లేస్‌లో ఉన్న బెర్నాండ్‌ ఆర్నాల్ట్‌. ఆ ఇద్దరూ కలిసి పారిస్‌లో ఒక రెస్టారెంట్‌లో లంచ్‌కు వెళ్లారు. సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా విందు చేశారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. అత్యంత ఐశ్వరులైన ఆ ఇద్దరూ లంచ్‌ చేసిన విషయాన్ని కాసేపు పక్కనబెడితే.. ఇంతకీ వాళ్లిద్దరిలో రెస్టారెంట్‌ బిల్లు ఎవరు కట్టి ఉంటారు? ఆలోచిస్తుంటే మీకూ ఈ సందేహం వస్తుంది కదూ.. మనకే కాదు మహీంద్రా సంస్థల అధినేత అయిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా సతీమణికి కూడా సేమ్‌ ఇదే డౌన్‌ వచ్చిందంట. కానీ తనకు కూడా సమాధానం తెలియకపోవడంతో ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఎలన్‌ మస్క్‌నే ఈ విషయాన్ని అడిగేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌ మారింది.

My wife was wondering who paid for the lunch…@elonmusk https://t.co/NIsPR4o9Oj

— anand mahindra (@anandmahindra) June 18, 2023