నేపాల్‌ ప్రధాని ఓలి నివాసం వద్ద నిరసనలు

కాఠ్మండు: నేపాల్‌ ఆపద్ధర్మ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి నివాసం వద్ద కొందరు ఆందోళనకారులు సోమవారం నిరసన తెలిపారు. పార్లమెంట్‌ను రద్దు చేయడం, ఓ న్యాయవాదిపై ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడంపై ఆందోళనకు దిగారు. ఓలికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.



కాగా, రాజధాని కాఠ్మండులో ప్రధాని వంటి ప్రముఖుల నివాసాలు ఉన్న నిషేధిత ప్రాంతంలో నిరసనలకు దిగినవారిని నీటి ఫిరంగులతో చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. కొంత ప్రతిఘటన తర్వాత మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు, పీస్‌ సొసైటీకి చెందిన పలువురిని అరెస్ట్‌ చేసి వాహనంలో పోలీస్‌ క్లబ్‌కు తరలించారు.

#WATCH | Nepal: Police use water cannons to disperse protesters as they gather in the restricted zone near Prime Minister's residence in Kathmandu. pic.twitter.com/ytlFz2J1Uz