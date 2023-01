Age Reversal | 18 ఏళ్ల యువకుడిలా కనబడేందుకు తాపత్రయం.. ఏటా 16 కోట్లు ఖర్చుపెడుతున్న బిలియనీర్‌

January 26, 2023 / 06:19 PM IST

Age Reversal | రోజులు గడిచేకొద్ది వయసు పెరుగుతుంది. ఏళ్లు గడిచేకొద్ది ముసలివాళ్లం అవుతుంటాం. కానీ ముసలితనం నుంచి యవ్వనంలోకి రావడం సాధ్యమేనా? వయసును వెనక్కి తీసుకురావడం ఇప్పుడైతే సాధ్యం కాదు.. కానీ భవిష్యత్తులో మాత్రం చెప్పలేం. ఎందుకంటే రివర్స్‌ ఏజింగ్‌పై ఇప్పటికే శాస్త్రవేత్తలు పలు అధ్యయనాలు చేస్తున్నారు. ఆ పరిశోధనల సంగతి ఏమో కానీ అమెరికాకు చెందిన 45 ఏళ్ల ఓ వ్యాపారవేత్త మాత్రం 18 ఏళ్ల యువకుడిగా మారిపోవాలని తాపత్రాయపడుతున్నాడు. దీనికోసం అమెరికాకు చెందిన ఓ పెద్ద బిజినెస్‌మ్యాన్‌ ఇప్పుడు ట్రీట్‌మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు. దీనికోసం ఏటా కోట్లకు కోట్లు ఖర్చుపెడుతున్నాడు.

18 ఏళ్ల యువకుడిగా మారేందుకు కష్టపడుతున్న ఆ బిజినెస్‌మ్యాన్‌ పేరు బ్రయాస్‌ జాన్సన్‌. బయోటెక్‌ కంపెనీకి సీఈవో. బ్రయాస్‌కు దీర్ఘాయువు, వృద్ధాప్యం రాకుండా నిత్య యవ్వనంగా ఉండటం వంటి అంశాల మీద ఆసక్తి ఎక్కువ. అందుకే తన వయసు తగ్గించుకునే ప్రయోగానికి సుముఖత చూపించాడు. ఓలివర్‌ జోల్మాన్‌ ( 29 ) అనే వైద్యుడిని పర్యవేక్షణలో తన వయస్సును తగ్గించుకునేందుకు రకరకాల చికిత్సలు తీసుకుంటున్నాడు. ఇందుకోసం జోల్మాన్‌తో పాటు మరో 30 మంది ఆరోగ్య నిపుణులు బ్రయాస్‌ జాన్సన్‌ వెన్నంటే ఉండి ఆయన్ను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

2 yrs of Blueprint:

.5.1 yrs epigenetic age reversal (world record)

.slowed my pace of aging by 24%

.perfect muscle & fat (MRI)

.50+ perfect biomarkers

.100+ markers < chronological age

.fitness tests = 18yr old

.Body runs 3F° cooler

Available to all: https://t.co/Ye5mQPH9NH

— Bryan Johnson (@bryan_johnson) January 18, 2023