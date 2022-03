March 5, 2022 / 03:47 PM IST

ఆ తాత వ‌య‌సు ఎంతో తెలుసా 102 ఏళ్లు. అస‌లు.. ఆ వ‌య‌సు దాకా ఎవ‌రైనా బ‌తికి ఉంటారా.. కోట్ల‌లో ఒక్క‌రు ఇద్ద‌రు త‌ప్పితే 100 ఏళ్ల వ‌ర‌కు ఎవ‌రు బ‌తుకుతారు చెప్పండి. ఈ తాత‌.. 102 ఏళ్లు బ‌త‌క‌డం కాదు.. ఈ వ‌య‌సులో తాను దేంట్లో త‌క్కువ కాదు అని నిరూపించాడు. 100 మీట‌ర్ల ప‌రుగులో రికార్డు సాధించాడు.

థాయిలాండ్‌లో సౌత్‌వెస్ట‌ర్న్ సాముత్ సోంగ్‌క్రామ్ ప్రావిన్స్‌కు చెందిన స‌వాంగ్ జాన్‌ప్రామ్ అనే 102 ఏళ్ల వృద్ధుడు 100 మీట‌ర్ల ప‌రుగుపందేన్ని జ‌స్ట్ 27.08 సెకండ్లలో పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించాడు.

దీంతో సౌత్ఈస్ట్ ఏసియ‌న్‌లోనే అత్యంత ఎక్కువ వ‌య‌సు ఉన్న స్ప్రింట‌ర్‌గా స‌వాంగ్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. గ‌త వారం జ‌రిగిన ఈ చాంపియ‌న్ షిప్ పోటీల‌లో 100 నుంచి 105 ఏళ్ల కేట‌గిరీలో స‌వాంగ్ గోల్డ్ మెడ‌ల్ సాధించాడు.

102 ఏళ్ల వ‌య‌సులో కూడా స‌వాంగ్‌కు ఎటువంటి ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌లు లేవ‌ట‌. అందుకే ఉద‌యం లేవ‌గానే వాకింగ్ చేయ‌డం.. జాగింగ్ చేయ‌డం అలవాటుగా చేసుకున్నాడు. ఈ వ‌య‌సులో కూడా ఎంతో హుషారుగా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్‌లో పార్టిసిపేట్ చేయ‌డ‌మే కాకుండా.. గోల్డ్ మెడ‌ల్ సాధించ‌డ‌మంటే మాట‌లా.. ఏది ఏమైనా స‌వాంగ్ ఆత్మ‌విశ్వాసానికి హ్యేట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే.. అంటూ స‌వాంగ్ వీడియో చూసి నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Sawang Janpram, 102, broke the Thai 100m record – for centenarians – at the annual Thailand Master Athletes Championships https://t.co/GZcaQGrAoR pic.twitter.com/OxqGLiXySI

— Reuters (@Reuters) March 3, 2022