April 21, 2022 / 04:39 PM IST

హైద‌రాబాద్ : మండుటెండ‌ల‌కు మండిపోతున్న రాష్ట్ర రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో శుక్ర‌వారం సాయంత్రం భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. ఈదురు గాలుల‌తో కూడిన వ‌ర్షం ప‌డుతోంది. ఉరుములు ఉరుముతున్నాయి.. మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి. భారీ వ‌ర్షానికి న‌గ‌రం చ‌ల్ల‌బ‌డింది. దీంతో న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌ల‌కు ఉక్క‌పోత నుంచి ఉప‌శ‌మ‌నం క‌లిగింది. పాత‌బ‌స్తీలో బ‌ల‌మైన ఈదురు గాలులు వీచాయి. ఇక బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, ల‌క్డీకాపూల్, నాంప‌ల్లి, కోఠి, అత్తాపూర్, సిద్దంబ‌ర్ బ‌జార్‌, సోమాజిగూడ‌, బేగంపేట‌, ఇబ్ర‌హీంప‌ట్నం, హ‌య‌త్‌న‌గ‌ర్, ఎల్బీన‌గ‌ర్, బీఎన్ రెడ్డితో పాటు ప‌లు ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షం కురిసింది.

Gusty winds in phool bagh area pic.twitter.com/zqHmDwJKgo

Rain started at Balapur after some heavy winds

— Mahesh J (@MaheshJJJ123) April 21, 2022