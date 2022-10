October 6, 2022 / 04:43 PM IST

హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్ర రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో ఎడ తెరిపి లేకుండా వ‌ర్షం కురుస్తోంది. గురువారం ఉద‌యం నుంచి న‌గ‌ర వ్యాప్తంగా వాన ప‌డుతూనే ఉంది. ప‌లు ప్రాంతాల్లో రోడ్ల‌పై వ‌ర్ష‌పు నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో వాహ‌న‌దారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌యం అయ్యాయి. న‌గ‌ర శివార‌ల్లోని చెరువులు అలుగు పారుతున్నాయి. సాయంత్రం 4 గంట‌ల వ‌ర‌కు ఖాజాగూడ‌లో అత్య‌ధికంగా 46.3 మి.మీ. వ‌ర్షపాతం న‌మోదైంది. ఆర్‌సీ పురంలో 39.3 మి.మీ., ప‌టాన్‌చెరులో 32.3 మి.మీ. వ‌ర్ష‌పాతం న‌మోదైన‌ట్లు వాతావ‌ర‌ణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అత్య‌ల్పంగా కుత్బుల్లాపూర్‌లో 13 మి.మీ. వ‌ర్ష‌పాతం న‌మోదైంది.

#6OCT 4:20PM⚠️#HyderabadRains Will Stop Soon in the Entire #Hyderabad.

No further Rains Expected after 5Pm Rest of the Day.#Khajaguda recorded 46.3mm till 4PM. pic.twitter.com/BaFT0qmgPw

