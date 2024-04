Oh Manamey Song Promo Is Out From Manamey

Manamey | శర్వానంద్‌ మనమే నుంచి ఓ మనమే సాంగ్ లాంఛ్ ఆలస్యం..!

Manamey | టాలీవుడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) శ్రీరామ్ ఆదిత్య (Sriram Aditya) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న సినిమా మనమే (Manamey). మనమేలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

April 30, 2024 / 08:07 PM IST

Manamey | టాలీవుడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి Sharwa35గా శ్రీరామ్ ఆదిత్య (Sriram Aditya) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న మనమే (Manamey). మనమేలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లింప్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మరోవైపు నా మాటే అంటూ సాగే ఫస్ట్ సింగిల్‌లో శర్వానంద్‌ అందమైన భామలతో కలిసి పారిస్‌లో ఛిల్ అవుట్‌ అవుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు.

కాగా మేకర్స్‌ ఓ మనమే అంటూ సాగే రెండో సాంగ్ ను ఇవాళ సాయంత్రం 05:04 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే. మెలోడీలో చిన్న ట్విస్ట్‌.. సాంగ్ కొంచెం ఆలస్యంగా రానుంది.. మమ్మల్ని నమ్మండి.. మీరు ఆశించిన దాని కంటే ఎక్కువే మ్యూజికల్ ట్రీట్‌ ఉండబోతుంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని లీడింగ్‌ బ్యానర్‌ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తెరకెక్కిస్తోండగా.. ఏడిద రాజా అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

శర్వానంద్‌ మరోవైపు Sharwa 36, Sharwa 37 సినిమాలకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు. అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వస్తున్న Sharwa 36లో మాళవికా నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుంది..అంటూ మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారని తెలిసిందే.

Sharwa 37 ప్రాజెక్ట్‌ను సామజవరగమన ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ప్రేమ, నవ్వుల కలయికను ఇదివరకెన్నడూ లేని విధంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేందుకు రెడీగా ఉండండి. అద్భుతమైన ఫన్‌ రైడ్.. అంటూ ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ షేర్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

We’ve encountered a small twist in the melody! 🎶 Just a slight delay, but trust us, it’ll be worth it! Stay tuned for the ultimate musical treat! #OhManamey #Manamey ✨💫 https://t.co/PED6OLOY86 — People Media Factory (@peoplemediafcy) April 30, 2024

ఇక నా మాటే సాంగ్..

లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

Read Today's Latest Cinema Telugu News