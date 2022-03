March 23, 2022 / 11:22 AM IST

హైద‌రాబాద్ : సికింద్రాబాద్‌లోని బోయిగూడలో ఈ తెల్ల‌వారుజామున చోటు చేసుకున్న అగ్నిప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై రాష్ట్ర గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసై సౌంద‌ర్ రాజ‌న్ తీవ్ర దిగ్ర్భాంతి వ్య‌క్తం చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను రాజ్ భ‌వ‌న్ అధికారుల‌ను అడిగి తెలుసుకున్నాన‌ని గ‌వ‌ర్న‌ర్ ట్వీట్ చేశారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌న ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయ‌ప‌డిన వ్య‌క్తి త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని తమిళిసై ఆకాంక్షించారు.

Shocked & saddened by the loss of precious lives due to tragic fire accident at Bhoiguda in Secunderabad #Telangana this morning.

Spoke to the Raj Bhavan Officials about the incident.

My deepest condolences to the bereaved families.

Prayers for the injured for speedy recovery.

