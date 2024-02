February 22, 2024 / 10:48 AM IST

Hyderabad | హైద‌రాబాద్ : గ్రేట‌ర్ హైద‌రాబాద్ మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్ క‌మిష‌న‌ర్ రోనాల్డ్ రోస్ గురువారం ఉద‌యం పాత‌బ‌స్తీలో ప‌ర్య‌టించారు. యాకుత్‌పురా, చార్మినార్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల ప‌రిధిలోని ప‌లు అభివృద్ధి ప‌నుల‌ను క‌మిష‌న‌ర్ ప‌రిశీలించారు. ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఈ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్నారు. మొఘ‌ల్‌పురా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, చార్మినార్, స‌ర్దార్ మ‌హ‌ల్, మ‌ల్టీ లెవ‌ల్ పార్కింగ్, ముర్గి చౌక్, మీర్ ఆల‌మ్ మండిల‌ను వీరు ప‌రిశీలించారు. అనంత‌రం ఎంసీ అస‌దుద్దీన్‌తో క‌లిసి రంగాపూర్ నాలాను రోనాల్డ్ రోస్ ప‌ర్య‌వేక్షించారు.

Live Update – Early Morning Inspection…#AIMIM President Barrister @asadowaisi Owaisi along with Me and Mr. Ronald Rose (Commissioner #GHMC) doing a detailed inspection of Dabeerpura & Ganga Nagar Naala in #Yakutpura Constituency.#YakutpuraIsDeveloping pic.twitter.com/RfnFQjd0sF

— Jaffar Hussain Meraj (@Jaffarhusainmla) February 22, 2024