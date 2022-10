October 13, 2022 / 12:35 PM IST

చెన్నై: తమిళనాడులో అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ట్రాన్స్‌జెండర్ల పట్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు మానవత్వం మరిచి ప్రవర్తించారు. జుట్టు కత్తిరించి, అవహేళన చేశారు. తమిళనాడు రాష్ట్రం తూత్తుకుడిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇద్దరు ట్రాన్స్‌జెండర్లను వేధించడమే కాకుండా.. వారిని ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడారు. అంతటితో ఆగకుండా ఓ ట్రాన్స్‌జెండర్‌ పొడవాటి జుట్టును బలవంతంగా రేజర్‌తో కత్తిరించారు.

ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ట్రాన్స్‌జెండర్‌ హక్కుల కార్యకర్త గ్రేస్‌ బాను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. 19 సెంకడ్ల నిడివి ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. బాధిత ట్రాన్స్‌జెండర్లను, దాడికి పాల్పడిన ఇద్దరు వ్యక్తులను గుర్తించామని.. వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తూత్తుకుడి ఎస్పీ బాలాజీ తెలిపారు.

Couple of trans women attacked by this goons @tnpoliceoffl @CityTirunelveli @TUTICORINPOLICE @sivagangapolice @mducollector @maduraipolice .Break your silence pic.twitter.com/HHwGuTJtI2

— GRACE BANU (@thirunangai) October 12, 2022