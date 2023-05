Hanu Man | సెన్సేషన్‌ అయిన హనుమాన్ టీజర్‌.. విడుదలపై క్లారిటీ వచ్చేనా..?

May 5, 2023 / 12:59 PM IST

HanuMan |యువ హీరో తేజ సజ్జా (Teja sajja) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం హనుమాన్‌ (HanuMan). తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. హనుమాన్‌ టీజర్‌ ఇప్పటికే సెన్సేషన్‌ క్రియేట్ చేస్తూ.. నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. తాజా టాక్‌ ప్రకారం సినిమా 4 నెలల వర్కింగ్‌డేస్‌లో పూర్తయింది. హై టెక్నికల్ వాల్యూస్‌ పరంగా మరింత సమయం తీసుకోవడమే కాదు.. సినిమాకు ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తోందట.

హనుమాన్ చిత్రానికి గ్రాఫిక్స్ పనులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ టైం తీసుకోనున్నారని టాక్‌. ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం ఆలస్యమవుతూ వస్తోంది. సమ్మర్ కానుకగా విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుండగా.. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నారని తెలుస్తోంది. టీజర్‌కు మంచి స్పందన రావడంతో.. యావత్‌ దేశవ్యాప్తంగా మూవీ లవర్స్ ట్రైలర్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

హనుమాన్‌ చిత్రాన్ని ప్రైమ్‌ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కే నిరంజన్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. కోలీవుడ్ భామ అమృతా అయ్యర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, రాజ్ దీపక్‌ శెట్టి, వెన్నెల కిశోర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గౌరా హరి-అనుదీప్ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంయుక్తంగా సంగీతం అందిస్తున్నారు. శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో వస్తున్న హనుమాన్‌ చిత్రానికి అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. జాంబిరెడ్డి తర్వాత తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్‌ వర్మ కాంబోలో వస్తున్న తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

