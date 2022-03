March 29, 2022 / 04:53 PM IST

ఫ‌ల‌క్‌నుమా దాస్ చిత్రంతో ప‌క్కా హైద‌రాబాదీ యాస‌లో మాట్లాడుతూ మాస్ హీరోగా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌రయ్యాడు విశ్వ‌క్ సేన్ (Vishwak Sen). ఈ యువ హీరో ప్ర‌స్తుతం లాయ‌ర్ కోటు వేసుకుని కోర్టులో వాదించేందుకు రెడీ అయ్యాడు. ఇంత‌కీ ఏ సినిమా కోసమ‌నుకుంటున్నారా..? తాజా ప్రాజెక్టు ముఖ‌ చిత్రం (Mukhachitram) కోసం ఇలా మారిపోయాడు. మేక‌ర్స్ ఇవాళ విశ్వ‌క్ సేన్ పుట్టిన‌రోజు (Vishwak Sen birthday) సంద‌ర్భంగా సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ చిత్రంలో లాయ‌ర్ విశ్వామిత్ర పాత్ర‌లో ఈ యువ హీరో క‌నిపించ‌బోతున్న‌ట్టు పోస్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు మేక‌ర్స్. కోర్టులో కేసు వాదిస్తున్న స‌మ‌యంలో టేబుల్‌పై చేతులు పెట్టి సీరియ‌స్‌గా క‌నిపిస్తున్నాడు విశ్వ‌క్ సేన్‌. స‌స్పెన్స్, క్యూరియాసిటీతో కూడిన రివ‌ర్టింగ్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో సినిమా ఉండ‌బోతుంద‌ని లేటెస్ట్ లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది. క‌ల‌ర్ ఫొటో ఫేం డైరెక్ట‌ర్ సందీప్ రాజ్ క‌థ‌, స్క్రీన్ ప్లే, మాట‌లు అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని గంగాధ‌ర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

An intense COURTROOM DRAMA is on it's way..

Here is the surprise character from #Mukhachitram 🤘 pic.twitter.com/tDXALpBhkM

— Sandeep Raj (@SandeepRaaaj) March 29, 2022