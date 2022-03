March 28, 2022 / 05:44 PM IST

రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli) సృష్టించిన విజువ‌ల్ వండ‌ర్ ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR). భారీ అంచ‌నాల మ‌ధ్య ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైన ఆర్ఆర్ఆర్ అంతా అనుకున్న‌ట్టే రికార్డుల వేట మొద‌లుపెట్టింది. దీనికి తాజాగా వ‌చ్చిన ఓ అప్ డేటే ఉదాహ‌ర‌ణ‌. ఆర్ఆర్ఆర్ గ్లోబ‌ల్ బాక్సాపీస్ (వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా) (Global Box Office Collection) క‌లెక్ష‌న్ల‌కు సంబంధించిన న్యూస్ ఇపుడు ఇండ‌స్ట్రీ స‌ర్కిల్‌ను రౌండ‌ప్ చేస్తోంది. ఆర్ఆర్ఆర్ వ‌రల్డ్‌వైడ్‌గా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు రూ.500 కోట్ల మార్క్‌ను దాటిన‌ట్టు టీం అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కేవ‌లం రికార్డుల వ‌ర్షం కురిపించ‌డ‌మే కాకుండా ఓవ‌ర్సీస్ (RRR Overseas Collection) తోపాటు ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్లో ఊహించ‌ని విధంగా దూసుకెళ్తుంది. జ‌న‌వ‌రిలోనే విడుద‌ల కావాల్సిన ఆర్ఆర్ఆర్ కోవిడ్ థ‌ర్డ్ వేవ్ వ‌ల్ల మార్చి 25కు వాయిదా ప‌డ్డ సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ గ్యాప్ సినిమాకు స‌రిపోయేంత హైప్,బ‌జ్ క్రియేట్ చేసింది. తెలుగు, హిందీతోపాటు వివిధ భాష‌ల్లో విడుద‌లైన ఆర్ఆర్ఆర్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ స్థాయిలో త‌న స్టామినా ఏంటో చూపిస్తోంది.

ట్రేడ్ స‌ర్కిల్‌లో వ‌స్తున్న సమాచారం ప్ర‌కారం యూఎస్ఏ బాక్సాపీస్ ( USA box office Collection) వ‌ద్ద 9.25 మిలియ‌న్ల డాల‌ర్ల‌కు (రూ.70 కోట్ల‌కుపైగా) వ‌సూళ్లుచేసింది. వారం కాక‌ముందే ఆర్ఆర్ఆర్ వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌ బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద రూ.500 కోట్లు వ‌సూళ్లు చేసి..రానున్న రోజుల్లో ఊహించిన ఫిగ‌ర్‌ను దాటి పోతుంద‌ని చెప్ప‌క‌నే చెబుతోంది. మ‌రికొన్ని రోజులు ఆగితే ఆర్ఆర్ఆర్ ప్ర‌భంజ‌నం ఎలా ఉండ‌బోతుంద‌నే దానిపై ఓ క్లారిటీ వచ్చే అవ‌కాశం ఉన్న‌ట్టు ట్రేడ్ పండితులు భావిస్తున్నారు.

#RRR is setting new BENCHMARKS… ₹ 500 cr [and counting]… WORLDWIDE GBOC *opening weekend* biz… EXTRAORDINARY Monday on the cards… #SSRajamouli brings back glory of INDIAN CINEMA. Note: Non-holiday release. Pandemic era. pic.twitter.com/ztuu4r9eam

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2022