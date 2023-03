March 9, 2023 / 12:44 PM IST

టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) ప్రస్తుతం ధమ్‌కీ (Dhamki) ప్రాజెక్టులో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. విశ్వక్‌ సేన్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తున్న ధమ్‌కీ ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం ఫిబ్రవరిలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సింది. కానీ సీజీ వర్క్స్ పెండింగ్‌ కారణంగా విడుదల వాయిదా వేసినట్టు తెలియజేశాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. కొత్త విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని చెప్పిన మేకర్స్‌.. అన్నట్టుగానే కొత్త డేట్‌ ఏంటో చెప్పేశారు.

కామెడీ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ విశ్వక్‌సేన్‌ ఓ వైపు ఎంజాయ్ మూడ్‌లో కనిపిస్తూ.. మరోవైపు ధమ్‌ కీ ఇస్తున్నట్టుగా ఉన్న డిఫరెంట్‌ లుక్స్ తో కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. ఈ స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

పాన్ ఇండియా స్టోరీతో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో నివేదా పేతురాజ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పాగల్ తర్వాత విశ్వక్‌ సేన్‌, నివేదా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ మూవీలో రావు రమేశ్, పృథ్విరాజ్‌, హైపర్‌ ఆది కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. లియోన్‌ జేమ్స్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు ధమ్‌ కీ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ మూవీ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీకి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ కథనందిస్తున్నాడు.

This March😎

The HEAT would be DOUBLED🤘

Ariving with a HIGH VOLTAGE of

Mass, Action & Entertainment 💥#DasKaDHAMKI Releasing WorldWide in Theatres on MARCH 22nd 🔥#DhamkiOnMarch22nd 👊🏾@Nivetha_Tweets @VanmayeCreation @VScinemas_ @KumarBezwada pic.twitter.com/lR5P2JCBlP

— VishwakSen (@VishwakSenActor) March 9, 2023