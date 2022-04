April 6, 2022 / 04:46 PM IST

కోలీవుడ్ (kollywood) స్టార్ యాక్టర్‌ విజ‌య్ (Vijay), టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ వంశీపైడిప‌ల్లి (Vamshi Paidipally) కాంబోలో తెర‌కెక్కుతున్న సినిమాకు ముహూర్తం కుదిరింది. ఇవాల చెన్నైలో గ్రాండ్‌గా విజ‌య్ (Vijay 66th) 66వ సినిమా లాంఛింగ్ కార్య‌క్ర‌మం చిత్ర‌యూనిట్, పలువురు అతిథుల స‌మ‌క్షంలో జ‌రిగింది. ఈ చిత్రం ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు కూడా చెన్నైలో షురూ అయ్యాయి. ఈ చిత్రంలో క‌న్న‌డ భామ ర‌ష్మిక మంద‌న్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ కోసం ఫైన‌ల్ అయింది.

శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ (Sri Venkateswara Creations)లో టాలీవుడ్ నిర్మాత‌లు దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ ఎస్ థ‌మ‌న్ తాజాగా విజ‌య్ సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ గా ప‌నిచేయ‌బోతున్నాడు. కార్తీక్ ప‌లణి సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ కాగా..కేఎల్ ప్ర‌వీణ్ ఎడిట‌ర్‌. ఈ చిత్రానికి క‌థ, స్క్రీన్ ప్లే వంశీ పైడిప‌ల్లి, హ‌రి, అహిషోర్ సోలోమ‌న్ స‌మ‌కూరుస్తున్నారు. నెల్స‌న్ దిలీప్ కుమార్ డైరెక్ష‌న్‌లో విజ‌య్ న‌టించిన బీస్ట్ ఏప్రిల్ 13న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతుంది.

Candid clicks from the Pooja ceremony of #Thalapathy66 ⭐

Regular shoot kick starts today 🤘

THALAPATHY @actorVijay 😎@directorvamshi @iamRashmika @MusicThaman #KarthickPalani @Cinemainmygenes #DilRaju #Shirish @SVC_official @PVPCinema #Thalapathy66Launched 💫 pic.twitter.com/VDrleui85g

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) April 6, 2022