Allu Arjun | చిన్నారి అభిమానితో అల్లు అర్జున్‌ స్పెషల్‌ మూమెంట్స్‌.. వీడియో

October 17, 2023 / 10:27 AM IST

Allu Arjun | పుష్ప.. ది రైజ్‌ సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun). ఈ సినిమా ఇచ్చిన క్రేజ్‌తో ఐకాన్ స్టార్‌గా మారిపోయాడు. బన్నీ ఎక్కడ కనిపించినా సరే అభిమానులు ఆటోగ్రాఫ్స్‌, సెల్ఫీల కోసం ఎగబడుతుంటారు. ఈ ఐకాన్‌ స్టార్‌ కూడా అంతే ఫ్యాన్స్‌తో చాలా సరదాగా ఉంటారు. వారికి ఆటోగ్రాఫ్స్‌ ఇస్తూ అభిమాలను అలరిస్తుంటారు. తాజాగా అల్లు అర్జున్‌ ఓ చిన్నారి అభిమాని అడగ్గానే వెంటనే ఆటోగ్రాఫ్‌ ఇచ్చారు.

జాతీయ అవార్డు అందుకునేందుకు బన్నీ తన సతీమణి స్నేహా రెడ్డితో కలిసి సోమవారం ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో చక్రాల కుర్చీలో ఉన్న అభిమానిని చూసిన బన్నీ.. ఆ చిన్నారి వద్దకు వెళ్లి సరదాగా కాసేపు మాట్లాడారు. చిన్నారి పేరు, ఇతర వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆటోగ్రాఫ్‌ ఇచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా, పుష్ప.. ది రైజ్‌ సినిమాలో తన అత్యుత్తమ నటనకు గానూ బన్నీ ఏకంగా జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు ( National Award for Best Actor)ను గెలుచుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈరోజు (అక్టోబర్‌ 17) ఢిల్లీలో జరగబోయే కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఆయన ఈ అవార్డును స్వీకరించనున్నారు.

