Balagam | బలగంకు 100కి పైగా అంతర్జాతీయ అవార్డులు.. రికార్డులు కొల్లగొడుతున్న చిన్న సినిమా

July 5, 2023 / 11:12 PM IST

Balagam | రక్త సంబంధాల అనుబంధాన్ని.. బలగం ఉంటే ఉండే బలాన్ని చాటి చెప్పిన బలగం సినిమాకు తెలంగాణ పల్లెలు పట్టం కట్టాయి. తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అద్దం పడుతూ తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇంటింటినీ పలకరించింది. దూరమైన బంధాలను దగ్గర చేసింది. ఎవరి ఇంట్లో వాళ్లు కూర్చొని సినిమాలు చూసే కాలంలోనూ ప్రజలంతా పల్లె నడిబొడ్డుకు చేరి ఒక్కచోట సినిమా చేసే పరిస్థితులను తీసుకొచ్చింది. సున్నితమైన అంశాన్ని తీసుకొని హృద్యంగా తెరకెక్కించిన ఈ బలగం సినిమా కేవలం తెలంగాణ పల్లె ప్రజలను మాత్రమే కాదు.. అంతర్జాతీయంగా ఉన్న ఆడియన్స్‌ను కూడా విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అందుకే ఒకటి.. రెండు.. కాదు ఏకంగా 100కి పైగా ఇంటర్నేషనల్‌ అవార్డులు బలగం సినిమాను వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి.

A journey of Excellence and Recognition! ❤️

Earlier, we had

Films running for 100 days..

Films running in 100 centers..

Films collecting 100 crores ..

Now, we have achieved a film with 100+ international awards ❤️#Balagam is a special film for many reasons 🤗🤗#balagam pic.twitter.com/26yfgS8sse

— Venu Yeldandi #Balagam (@VenuYeldandi9) July 4, 2023