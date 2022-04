April 17, 2022 / 02:06 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) సూప‌ర్ స్టార్ హీరో మ‌హేశ్ బాబు (Mahesh Babu) త్వ‌ర‌లో స‌ర్కారు వారి పాట (Sarkaru Vaaru Paata)తో సంద‌డి చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ప‌ర‌శురాం ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ మూవీ మే 12న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో సూప‌ర్ క్రేజీ అప్ డేట్‌ను యువ సింగ‌ర్ అర్మాన్ మాలిక్ క్రేజీఅప్‌డేట్ అందించాడు. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన క‌ళావ‌తి, పెన్నీ సాంగ్స్ సూప‌ర్ హిట్‌గా నిలిచాయి.

క‌ళావ‌తి సాంగ్ అయితే రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ కొల్ల‌గొడుతోంది. తాజా మూడో పాట‌కు సంబంధించిన అప్ డేట్ ప‌రోక్షంగా ఇచ్చాడు అర్మాన్ మాలిక్ (Armaan Malik). నాకు సందేశాలు పంపుతున్న మ‌హేశ్ బాబు అభిమానులంద‌రికి, నిజంగా స‌ర్కారు వారి పాట నుంచి మ‌రో పాట ఎప్పుడు వ‌స్తుంద‌నేదానిపై నా వ‌ద్ద ఎలాంటి క్లూ లేదు. న‌న్ను న‌మ్మండి, నాకు కూడా తెలియ‌దు..ప్ర‌తీ దానికి ఒక ఇంటర్న‌ల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మేమంతా ఓపిక‌గా ప‌నిచేస్తున్నాం. అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న కోసం వేచి ఉండండి అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

To all SSMB fans messaging me, I genuinely have no clue when the song from #SarkaruVaariPaata is dropping. I know how eager y’all are to hear it. Trust me, I am too! But there’s an internal process to everything & all we can do is patiently wait for an official announcement ❤️🙏🏻

— ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) April 17, 2022