హైద‌రాబాద్‌: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వ‌స్తున్న ఏ సూటెబుల్ బాయ్ సిరీస్‌లో ఉన్న కిస్సింగ్ సీన్ వివాదాస్ప‌దంగా మారింది. ఆ సీన్‌ను త‌ప్పుప‌డుతూ మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఇటీవ‌ల కేసు న‌మోదు అయ్యింది. ఓ గుడిలో ఉన్న ఆ ముద్దు సీన్‌లో తప్పు ఏముంద‌ని తృణ‌మూల్ ఎంపీ మ‌హువా మొయిత్రి ప్ర‌శ్నించింది. ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌పై కేసు న‌మోదు చేశారు. మ‌త‌ప‌ర‌మైన భావోద్వేగాల‌ను అవ‌మానిస్తున్న‌ట్లు ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఇది ల‌వ్ జిహాద్‌ను ప్రోత్స‌హిస్తున్న‌ట్లుగా ఉంద‌ని కూడా ఆరోపించారు. అయితే బీజేపీ యువ మోర్చా చేస్తున్న వాద‌నును ఎంపీ మ‌హువా ఖండించారు. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఖ‌జుర‌హో ఆల‌యాలు శృంగార ప్రేమ‌ను ప్రోత్స‌హించే విధంగా ఉన్న‌ప్పుడు.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్‌లో ఉన్న కిస్సింగ్ సీన్‌తో ఇబ్బంది ఏముందని ఆమె ప్ర‌శ్నించారు. ఖ‌జుర‌హో ఫోటోను త‌న ట్వీట్‌లో పోస్టు చేసిన ఎంపీ మ‌హువా.. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ బీజేపీ పాల‌న‌లో దుర్మార్గం రాజ్య‌మేలుతుంద‌న్న‌ట్లు కామెంట్ చేశారు.

బీజేవైఎం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేర‌కు రేవా పోలీసులు .. నెట్‌ఫ్లిక్స్ కాంటెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మోనికా షేర్గిల్‌, డైర‌క్ట‌ర్ అంబికా ఖురానాపై కేసు న‌మోదు చేశారు. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ హోంశాఖ మంత్రి న‌రోత్త‌మ్ మిశ్రా ఆదేశాల ప్ర‌కారం కేసు ఫైల్ చేశారు. ఆరు భాగాలుగా ఉన్న నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్‌ను మీరా నాయ‌ర్ డైర‌క్ట్ చేశారు.

Irony dies a 1000 deaths under @BJP

MP govt asks police to check Netflix series for kissing scenes filmed in temple & if it hurt sentiments



Meanwhile, in Khajuraho just 300 km away from state capital... pic.twitter.com/PagvSRIovq