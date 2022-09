September 6, 2022 / 03:57 PM IST

టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ రానా సోద‌రుడు అభిరామ్ (Abhiram Daggubati) హీరోగా టాలెంటెడ్ డైరెక్ట‌ర్ తేజ (Teja) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సినిమా వ‌స్తున్న‌ విషయం తెలిసిందే. ప్రేమ‌క‌థ నేప‌థ్యంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక అప్‌డేట్ అందించారు మేక‌ర్స్. ‘అహింస’ (Ahimsa) టైటిల్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్త‌యింది.

ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేశారు. డైరెక్ట‌ర్ తేజ‌, హీరో అభిరామ్‌, హీరోయిన్ గీతికా అండ్ టీం లొకేష‌న్‌లో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ..సినిమా షూటింగ్ పూర్త‌యిన‌ట్టు తెలియ‌జేశారు. ఈ చిత్రంలో స‌దా, క‌మ‌ల్ కామ‌రాజు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఆర్‌పీ ప‌ట్నాయ‌క్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

ఆనంది ఆర్ట్స్ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై పీ కిర‌ణ్ నిర్మిస్తున్నారు.తేజ టీం త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించ‌నుంది. ఇప్ప‌టికే అభిరామ్ స్ట‌న్నింగ్ లుక్ ఒక‌టి నెట్టింటిని షేక్ చేస్తూ సినిమాపై అంచ‌నాలు పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌ముఖ త‌మిళ న‌టుడు, ద‌ర్శ‌కుడు స‌ముద్ర‌ఖ‌ని మెయిన్ విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు.

#𝗔𝗛𝗜𝗠𝗦𝗔 directed by @tejagaru has completed its shooting 🎬

Post Production under progress ⏳#Kiran @rppatnaik #SameerReddy pic.twitter.com/U6AV7lM44v

— Clapnumber (@clapnumber) September 6, 2022