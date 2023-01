Sundeep Kishan | మైఖేల్‌ మూవీ రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌.. డ్రై నెలను బుక్‌ చేసుకున్న సందీప్ కిషన్‌..!

January 3, 2023 / 10:50 AM IST

Micheal Movie Release date | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ ఏన్నో ఏళ్ళ నుండి సినిమాలు చేస్తున్నా.. కమర్షియల్‌ హీరోగా గుర్తింపు పొందలేకపోతున్నాడు. కథాబలమున్న సినిమాలు చేస్తున్నా.. రిలీజ్‌ టైం బాగాలేకో, అవుట పుట్‌ సరిగ్గా లేకపోవడమే ఇలా పలు కారణాలతో మంచి సినిమాలు యావరేజ్‌గా మిగిలిపోతున్నాయి. నిజానికి ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పుడున్న యంగ్‌ హీరోలతో పోలిస్తే.. సందీప్‌ స్క్రిప్ట్‌ సెలక్షన్‌ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఫలితం ఎలా ఉన్న సందీప్‌ మాత్రం వరుస సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాడు.

ప్రస్తుతం సందీప్‌ కిషన్‌ నాలుగు సినిమాలను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. అందులో ‘మైఖేల్‌’ ఒకటి. పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినమాకు రంజిత్ జయకోడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవలే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది. ఇక ఇప్పటికే చిత్రబృందం రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 3న రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. కాగా ఇండస్ట్రీలో ఫిబ్రవరి నెలను డ్రై మంత్‌ అంటుంటారు. మరీ ఈ డ్రై నెల సందీప్‌కు కమర్షియల్‌ హీరో స్టేటస్‌ను తెచ్చిపెడుతుందా? లేదా? అనేది చూడాలి.

గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు గౌతమ్‌ వాసుదేవ మీనన్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. సందీప్‌కు జోడీగా దివ్యాంశ కౌశిక్‌ నటిస్తుంది. వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌, వరుణ్‌తేజ్‌, అనసూయ కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినమాను శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి,క‌ర‌ణ్ సి ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై పుస్కుర్‌ రామ్‌మోహ‌న్ రావు, భ‌ర‌త్ చౌద‌రీలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సామ్‌ సీ.ఎస్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

Meet the Man who Loved the Hardest #MICHAEL 🖤

Worldwide only in Theatres on

Feb 3rd, 2023 🔥#MichaelfromFEB3rd 👊🏾@VijaySethuOffl @Divyanshaaaaaa @menongautham @anusuyakhasba @jeranjit @itsvarunsandesh @SamCSmusic @SVCLLP @KaranCoffl #NarayandasNarang pic.twitter.com/5NEnI0KZgW

— Sundeep MICHAEL Kishan (@sundeepkishan) January 3, 2023