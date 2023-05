May 9, 2023 / 06:40 PM IST

Mem Famous | కొత్త నటీనటులను ప్రోత్సహించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది టాప్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ గీతా ఆర్ట్స్‌. చిన్న హీరోలతోపాటు స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేస్తూ.. ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీగా ఉంటుంది. ఈ పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ తాజాగా మరో కొత్త సినిమాకు సపోర్ట్‌గా నిలిచింది. ఇంతకీ ఏ సినిమా అనే కదా మీ డౌటు. సుమంత్ ప్రభాస్‌, సార్య హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న చిత్రం మేమ్‌ Famous (Mem Famous)‌.

ఈ ఏడాది రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలుకరించాయి ఛాయ్‌ బిస్కెట్‌ ఫిలిమ్స్‌, లహరి ఫిలిమ్స్‌. ఈ రెండు బ్యానర్ల నుంచి వస్తున్న మరో సినిమా మేమ్‌ Famous. విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో సాగే ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం సుమంత్‌ ప్రభాస్‌ స్వీయదర్శకత్వంలో వస్తోంది.

ఈ సినిమా పంపిణీ హక్కులను గీతా ఆర్ట్స్‌ సొంతం చేసుకుంది.

చిన్న పిల్లలు తింటారు లిటిల్ హార్ట్స్‌.. మేమ్‌ ఫేమస్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ హక్కులు తీసుకుంది గీతా ఆర్ట్స్‌.. అంటూ హీరోహీరోయిన్ అండ్‌ టీం గీతా ఆర్ట్స్‌ ఆఫీస్‌ ముందు బ్యాండ్ మేళంతో ఇరగదీసే డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఇచ్చిన అప్‌డేట్‌ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన అయ్యయ్యో లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. సుమంత్‌ ప్రభాస్‌, సార్య మధ్య రొమాంటిక్‌ రిలేషన్‌షిప్‌, లవ్‌ నేపథ్యంలో సాగుతున్న ఈ పాట సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేస్తూ.. యూత్‌ను ఆకట్టుకునేలా సాగుతోంది. స్నేహం, ప్రేమ, కుటుంబ అంశాల నేపథ్యంలో సాగే కథతో మేమ్‌ Famous తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీ జూన్‌ 2న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

