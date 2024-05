May 7, 2024 / 04:13 PM IST

Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). గీత గోవిందం తర్వాత పరశురాం కాంబోలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 5న గ్రాండ్‌గా తెలుగు, తమిళం భాషల్లో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన ఈ చిత్రం ఊహించని విధంగా ప్లాఫ్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది.

మేకర్స్‌ను నిరాశపర్చిన ఫ్యామిలీ స్టార్‌ వారిలో జోష్‌ నింపే అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలిచింది. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ ప్రస్తుతం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైం వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో అంతగా ఇంప్రెస్ చేయని ఈ మూవీ ఓటీటీలో మాత్రం ఊహించని స్పందన రాబట్టుకుంటోంది. మూవీ చార్ట్స్‌లో ఫ్యామిలీ స్టార్‌ 10 రోజులుగా టాప్‌ ప్లేస్‌లో కొనసాగుతూ ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది.

థియేటర్లలో డీలా పడిపోయిన ఫ్యామిలీ స్టార్ ఓటీటీలో అద్భుతమైన స్పందన రాబట్టుకోవడం చాలా మందిని సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తుండగా.. చిత్రయూనిట్‌లో మాత్రం జోష్‌ నింపుతోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్‌ మ్యూజిక్‌ అందించారు.

