October 8, 2022 / 07:31 PM IST

Hunt Movie Special Song | టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో సుధీర్‌ బాబు ప్రస్తుతం ఒక కమర్షియల్‌ హిట్టు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇటీవలే ఈయన నటించిన ‘ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి’ విడుదలై బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలింది. రిలీజ్‌ రోజు పాజిటీవ్ టాక్‌ తెచ్చుకున్నా.. పోటీగా పెద్ద సినిమాలు ఉండటంతో వారంలోపే థియేటర్లలో నుండి వెళ్ళిపోయింది. ప్రస్తుతం సుధీర్‌బాబుకు హిట్టు చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలోనే తన జానర్‌ను వదిలేసి ‘హంట్‌’ అనే యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఈ చిత్రంతో మహేష్ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. ఇటీవలే విడుదలైన టీజర్ సినిమాపై విపరీతమైన ఆసక్తిని క్రియేట్‌ చేసింది. ఈ చిత్రం నవంబర్‌ 19న ప్రేక్షకుల ముందుక రానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి నుండే మేకర్స్ వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచారు.

తాజాగా చిత్రబృందం ఈ సినిమాలోని మాస్‌ బీట్‌ సాంగ్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ‘పాపతో పైలం’ అంటూ సాగే ఐటెం పాటను అక్టోబర్‌ 11న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. అప్సర రాణి ఈ ఐటెం పాటలో నర్తించింది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో హీరో శ్రీకాంత్‌, తమిళ నటుడు భరత్‌ కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భ‌వ్య క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై వి.ఆనంద్ ప్ర‌సాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జిబ్రాన్‌ సంగీతం అందించనున్న ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపుకుంటుంది. దీనితో పాటు సుధీర్‌బాబు మరో నాలుగు సినిమాలను సెట్స్ పైన ఉంచాడు.

Get ready.. you're about to witness the Pataka Song Of The Year!! 😎😎💥💥 #PapaThoPailam.. coming on 11th Oct at 10:04 AM #HuntTheMovie@_apsara_rani @actorsrikanth @bharathhere @Imaheshh #Anandaprasad @BhavyaCreations @GhibranOfficial @adityamusic @anneravi @vincentcinema pic.twitter.com/48OHD2DtER

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) October 8, 2022