October 2, 2022 / 03:21 PM IST

మాస్ట‌ర్ స్టోరీటెల్ల‌ర్ ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) ఖండాతరాల్లో తెలుగు సినిమా స‌త్తా చాటిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక న్యూస్‌తో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండియ‌న్ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీగా మారుతోంది.

ముందుగా వ‌చ్చిన అప్‌డేట్ ప్ర‌కారం ఈ చిత్రం ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద ఐమాక్స్ థియేట‌ర్ చైనీస్ థియేట‌ర్ (TLC Chinese IMAX Theater)లో స్క్రీనింగ్ అయింది. ఆర్ఆర్ఆర్ ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్ ను ఇంగ్లీష్ స‌బ్ టైటిల్స్‌తో స్పెష‌ల్ షో వేశారు. ఈ షోకు జ‌క్క‌న్న హాజ‌ర‌వ‌గా..సూప‌ర్ హిట్ట‌యింది. త‌న సంతోషాన్ని ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు జ‌క్క‌న్న.

థియేట‌ర్ల‌లో హోరెత్తిస్తున్న సినీ జ‌నాల మ‌ధ్యలోకి వెళ్లి థ్రిల్ ను ఎంజాయ్ చేసిన వీడియోను ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ చేస్తూ.. నా సినిమా, హీరోలపై మీరు చూపించిన ఆద‌ర‌ణ‌, కురిపించిన ప్ర‌శంస‌లు న‌న్ను ఎంతో ఆక‌ర్షించాయి. యూఎస్ఏకు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు..అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో విడుద‌లైన త‌ర్వాత వెస్టర్న్ ఆడియెన్స్ కూడా చాలా బాగా క‌నెక్ట్ అయిపోయారు.

ఇక ఈ చిత్రంతో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan), జూ..ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) గ్లోబ‌ల్ స్టార్‌డ‌మ్ సంపాదించారు. ఆర్ఆర్ఆర్ గ్లోబ‌ల్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.1000 కోట్లకుపైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టి..తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని మ‌రోసారి ప్ర‌పంచానికి చాటి చెప్పింది.

