April 5, 2022 / 06:16 PM IST

హిట్టు, ప్లాప్‌తో సంబంధం లేకుండా క‌థ‌ను న‌మ్ముకుని సినిమా తీసే హీరోల్లో టాప్ ప్లేస్‌లో ఉంటాడు (Tollywood) టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu). కొత్త‌ద‌నంతో కూడిన పాత్ర‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌లుక‌రిస్తుండే ఈ క్రేజీ యాక్ట‌ర్ ఇపుడు పోలీస్‌గా మారిపోయాడు. శ్రీవిష్ణు తొలిసారి పోలీసాఫీస‌ర్‌గా న‌టిస్తోన్న చిత్రం అల్లూరి (Alluri). కాప్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో వ‌స్తున్న ఈ మూవీ ప్రీ లుక్ పోస్ట‌ర్ ను ర‌వితేజ విడుదల చేశారు.

శ్రీవిష్ణు పోలీస్ గెట‌ప్‌లో డార్క్ షేడ్స్ లో పోస్ట‌ర్ స‌స్పెన్స్ గా క‌నిపిస్తూ క్యూరియాసిటీని పెంచుతుంది. టైటిల్‌కు జోడించిన‌ ‘ది గ్రేటెస్ట్ పోలీస్ స్టోరీ ’ (The Greatest Police Story, Ever Told) అనే ట్యాగ్‌లైన్‌..ఈ చిత్రంలో శ్రీవిష్ణు నిజాయితీ గ‌ల పోలీసాఫీస‌ర్‌గా క‌నిపించ‌బోతున్నట్టు చెబుతోంది. డైరెక్ట‌ర్ ప్ర‌దీప్ వ‌ర్మ ప్రీ లుక్ పోస్ట‌ర్‌తోనే సినిమాపై అంచ‌నాల‌ను మ‌రింత పెంచేస్తున్నాడు. ప్ర‌యోగాత్మ‌క చిత్రాలు చేయ‌డంలో ఎప్పుడూ ముందుండే శ్రీ విష్ణుకు..బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద ఫలితం కూడా దాదాపు పాజిటివ్‌గానే ఉంటుంది.

ల‌క్కీ మీడియా బ్యాన‌ర్‌పై బెక్కం వేణుగోపాల్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి హ‌ర్ష‌వ‌ర్ద‌న్ రామేశ్వ‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు. శ్రీవిష్ణు దీంతోపాటు ప్ర‌స్తుతం భ‌ళా తంద‌నాన చిత్రంలో న‌టిస్తున్నాడు. గ‌తేడాది రాజ‌రాజ చోర సినిమాతో మంచి స‌క్సెస్ అందుకున్నాడు. తేజ మ‌ర్ని (Teja Marni) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో అమృతా అయ్య‌ర్ (Amritha Aiyer), శ్రీ విష్ణు కాంబోలో వ‌చ్చిన‌ అర్జున ఫ‌ల్గుణ ఆశించిన విజ‌యాన్ని అందుకోలేక‌పోయింది. ఈ సారి ఎలాగైనా మంచి హిట్టుకొట్టాల‌ని చూస్తున్న శ్రీవిష్ణుకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు ఫాలోవ‌ర్లు.

