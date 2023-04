Ayalaan | శివ‌కార్తికేయ‌న్ అయలాన్ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్

April 23, 2023 / 03:59 PM IST

Ayalaan | తెలుగు, తమిళంలో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోల్లో ఒకడు శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న అయలాన్‌లో టాలీవుడ్ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తాజాగా మేకర్స్‌ కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు.

మా కష్టమంతా పెట్టి, ఎన్నో అడ్డంకులు దాటుకుని సినిమా చేశాం. అన్ని సమస్యలను దాటుకుని రేపు అయలాన్‌కు సంబంధించి భారీ ప్రకటన చేయబోతున్నాం. ఏప్రిల్‌ 24న ఉదయం 11:04 గంటలకు క్రేజీ అప్‌డేట్ రాబోతుందని కేజేఆర్‌ స్టూడియోస్‌ అధికారికంగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో రాబోతున్న ఈ సినిమాపై రేపు ఎలాంటి ప్రకటన ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌కు లోనవుతున్నారు మూవీ లవర్స్‌. ఈ మూవీలో శరద్‌ కేల్కర్‌, ఇషా కొప్పికర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

శివకార్తికేయన్ మరోవైపు మ‌డొన్నే అశ్విన్ (Madonne Ashwin) దర్శకత్వం వహిస్తున్న మావీరన్ (Maaveeran)‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం తెలుగులో మ‌హావీరుడు టైటిల్‌తో తెర‌కెక్కుతోంది. స్టార్ డైరెక్టర్‌ శంక‌ర్ కూతురు అదితి శంక‌ర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. టాలీవుడ్‌ నటుడు సునీల్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన శివ కార్తికేయన్ లుక్‌ నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని శాంతి టాకీస్ బ్యాన‌ర్‌పై అరుణ్ విశ్వ నిర్మిస్తున్నారు.

.Finally 🥺❤️ #Ayalaan 💯

Tomorrow is The most Happiest Day of #Sivakarthikeyan Fans ❤️

Expecting Release Date 🗓️ Update #AyalaanUpdate #SK #PrinceSK@kjr_studios @24AMSTUDIOS @Siva_Kartikeyan @Rakulpreet pic.twitter.com/lt6Teme7Gb

— Premkumar Sundaramurthy (@Premkumar__Offl) April 23, 2023

