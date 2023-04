April 23, 2023 / 02:37 PM IST

Captain Miller | ఈ ఏడాది సార్‌ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ నటిస్తోన్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌, కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌, సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

భారీ బడ్జెట్‌తో పీరియాడిక్‌ థ్రిల్లర్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి క్రేజీ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌లో అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ (Edward Sonnenblick) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇవాళ ఎడ్వర్డ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశారు. అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లీడింగ్ తమిళ చిత్ర నిర్మాత సంస్థ సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తుంది. ఎడ్వర్డ్‌ కేసరి, మణికర్ణిక, యమ్లా పగ్లా దివానా చిత్రాల్లోల్లో కూడా కీ రోల్స్‌ లో నటించాడు.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఈ ఏడాది చివరలో విడుదల కానుంది. ధనుష్‌ సినిమాలంటే తమిళం, తెలుగుతోపాటు వివిధ భాషల్లో కూడా మంచి క్రేజ్‌ ఉంటుందని తెలిసిందే. మరి ఈ సారి కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌గా ఎలా ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తాడనేది చూడాలంటున్నారు సినీజనాలు.

