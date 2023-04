Siddharth Divyansha Kaushik Romantic Ride Takkar Teaser Is Out

Takkar Teaser | సిద్దార్థ్‌-దివ్యాంశ కౌశిక్ రొమాంటిక్‌ రైడ్‌.. టక్కర్ టీజర్‌

Takkar Teaser | సిద్దార్థ్ (Siddharth) చాలా కాలం తర్వాత అజయ్‌ భూపతి డైరెక్షన్‌లో నటించిన మహాసముద్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. సిద్దార్థ్‌కు పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. లుక్‌ కూడా విడుదల చేయగా ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. అయితే సిద్దార్థ్‌ కెరీర్‌లో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన టక్కర్ (Takkar) సినిమా అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

April 17, 2023 / 07:04 PM IST

Takkar Teaser | బొమ్మరిల్లు, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, చుక్కల్లో చంద్రుడు సినిమాలతో తెలుగులో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు నటుడు సిద్దార్థ్ (Siddharth). చాలా కాలం తర్వాత అజయ్‌ భూపతి డైరెక్షన్‌లో నటించిన మహాసముద్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. ప్రస్తుతం ఇండియన్‌ 2లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. సిద్దార్థ్‌కు పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. లుక్‌ కూడా విడుదల చేయగా ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. అయితే సిద్దార్థ్‌ కెరీర్‌లో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన టక్కర్ (Takkar) సినిమా అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

టక్కర్ సినిమా టీజర్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో లాంఛ్ చేశారు. పేద యువకుడు, డబ్బున్న అమ్మాయికి మధ్య సాగే కథతో రొమాంటిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో టక్కర్ తెరకెక్కుతున్నట్టు టీజర్‌తో చెప్పేశాడు దర్శకుడు. హీరోహీరోయిన్ల కారు ప్రయాణంలో ఎలాంటి ట్రాజెడీ ఏర్పడింది. దాన్ని వారు ఎలా చేధించారనేది సస్పెన్స్ లో పెడుతూ కట్ చేసిన టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ చిత్రంలో మజిలీ ఫేం దివ్యాంశ కౌశిక్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్‌ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్‌, ప్యాషన్‌ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి నివాస్‌ కే ప్రసన్న సంగీతం అందిస్తున్నారు. కార్తీక్ జీ క్రిష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం మే 26న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

టక్కర్ టీజర్‌..

Get ready for the 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐢𝐝𝐞♥️🚘

Here’s the teaser of #Siddharth‘s #Takkar

▶️ https://t.co/4GtP8RlIpU

In cinemas on May 26th

Directed by @Karthik_G_Krish@peoplemediafcy @AAArtsOfficial @PassionStudios_ @vishwaprasadtg @AbhishekOfficl @itsdivyanshak pic.twitter.com/LB09gYiy8x

— People Media Factory (@peoplemediafcy) April 17, 2023

Read Also :

Mark Antony | మార్క్ ఆంటోనీ సెట్స్‌లో ఎస్‌జే సూర్య, విశాల్‌ సెలబ్రేషన్స్.. వీడియో వైరల్

Agent | యాక్షన్‌ అవతార్‌లో మమ్ముట్టి.. ఏజెంట్‌ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌

Dhruva Natchathiram | విక్రమ్‌ అభిమానులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. ధ్రువ నక్షత్రం ఫస్ట్‌ లుక్‌