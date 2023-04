April 17, 2023 / 04:13 PM IST

Dhruva Natchathiram | చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న విక్రమ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ధ్రువ నక్షత్రం.. చాప్టర్‌ వన్‌: యుద్ద కాండం (Dhruva Natchathiram). లాంగ్‌ గ్యాప్‌ తర్వాత ఈ సినిమా మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. ఇవాళ చియాన్ విక్రమ్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ధ్రువ నక్షత్రం అప్‌డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్‌ లో జోష్‌ నింపారు మేకర్స్‌. విక్రమ్‌ (Vikram)కు విషెస్‌ తెలియజేస్తూ స్పై థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను గౌత‌మ్ వాసు దేవ్ మీనన్ (Gautham Menon) షేర్ చేశాడు.

విక్రమ్‌తోపాటు మిగిలిన నటీనటులు ఎయిర్‌పోర్టు రన్‌ వేపై నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్న పోస్టర్‌ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం ఈ చిత్రం త్వరలోనే థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.ధ్రువ నక్షత్రంలో ఐశ్వర్యారాజేశ్‌, సిమ్రాన్‌, రాధికాతోపాటు ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఒండ్రగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, కొండదువోం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఎస్కేప్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ మోషన్స్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ధ్రువ నక్షత్రం మూవీకి యువ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ హరీష్‌ జైరాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ధ్రువ నక్షత్రంలో రీతూవర్మ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విక్రమ్‌ నటిస్తున్న మరో సినిమా తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియోను విడుదల చేయగా.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

రన్‌ వేపై విక్రమ్‌ టీం..

తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో..

Power, struggle, vengeance and liberation run deeper than the mines in the world of #Thangalaan🔥

Here’s the Grand Making visual as a tribute to #Chiyaan. Presenting you a slice of flesh from Thangalaan✨

▶️ https://t.co/jRxuu7eIui#HBDChiyaanVikram#ThangalaanMaking pic.twitter.com/3DtI9Ei6AA

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 17, 2023