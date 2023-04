April 17, 2023 / 04:47 PM IST

Agent | టాలీవుడ్ యువ హీరో అఖిల్ అక్కినేని (Akhil Akkineni) నటిస్తున్న యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఏజెంట్ (Agent). సురేంద‌ర్ రెడ్డి (Surenderreddy) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఏజెంట్‌ ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగుతోపాటు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో మ‌ల‌యాళ‌ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి (Mammootty) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో అఖిల్ టీం ప్రమోషన్స్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ఇందులో భాగంగా మమ్ముట్టి లుక్ ఒకటి విడుదల చేశారు.

ది డెవిల్‌గా యాక్షన్‌ మూడ్‌లో లెజెండరీ యాక్టర్ మమ్ముట్టి అంటూ లాంఛ్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఏజెంట్‌తో మోడల్‌ సాక్షి వైద్య (Sakshi vaidya) తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై హీరోయిన్‌గా మెరవబోతుంది. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, సురేందర్‌ 2 సినిమా బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, పోసాని కృష్ణమురళి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏజెంట్‌ చిత్రానికి వక్కంతం వంశీ కథనందిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ లో అఖిల్‌ విజయవాడలోని పీవీవీ థియేటర్‌ బిల్డింగ్‌పై నుంచి రిస్కీ జంప్‌ చేసిన వీడియోతోపాటు ట్రైలర్ అప్‌డేట్ ఇస్తూ విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కాకినాడలోని ఎంసీ లారిన్ హైస్కూల్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్ జరుగనుంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, పాటలు మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Brace yourselves to witness the Legendary @mammukka in Action as THE DEVIL 🔥 #AGENT Worldwide Releasing On April 28th❤️‍🔥#AGENTonApril28th@AkhilAkkineni8 #DinoMorea @sakshivaidya99 @DirSurender @AnilSunkara1 @AKentsOfficial @LahariMusic pic.twitter.com/0wZldYZ73M

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) April 17, 2023