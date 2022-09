September 5, 2022 / 03:56 PM IST

Sharwanand-33 Pooja Ceremony | హిట్లు, ఫ్లాప్‌ల‌తో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస సినిమాల‌తో ఎంట‌ర్టైన్ చేస్తుంటాడు శ‌ర్వానంద్‌. విభిన్న జాన‌ర్‌లో సినిమాల‌ను చేస్తూ టాలీవుడ్‌లో హీరోగా వైవిధ్య‌త‌ను చాటుకుంటున్నాడు. అయితే చాలా కాలంగా ఈయ‌న సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర ఆశించిన స్థాయిలో ఆక‌ట్టుకోవ‌డం లేదు. నిజానికి 2017లో వ‌చ్చిన ‘మ‌హానుభావుడు’ సినిమా త‌ర్వాత ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు శ‌ర్వాకు హిట్టులేదు. అయితే ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా శ‌ర్వా మాత్రం వ‌రుసగా సినిమాల‌ను సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన ‘ఓకే ఒక జీవితం’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. శ్రీకార్తిక్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 9న విడుద‌ల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా శ‌ర్వానంద్ తదుపరి సినిమా లాంఛింగ్ కార్య‌క్ర‌మాలు హైద‌రాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగాయి.

‘ఛ‌ల్ మోహన్‌రంగ’ ఫేం కృష్ణ చైత‌న్య ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించనున్న ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్ర‌మాలు ఘ‌నంగా జరిగాయి. త్రివిక్ర‌మ్ ముహూర్తపు స‌న్నివేశానికి క్లాప్ కొట్టాడు. ఈ కార్య‌క్రమానికి ద‌ర్శ‌కులు హ‌ను రాఘ‌వ‌పూడీ, చందూ మొండేటి, మారుతి, సుధీర్ వ‌ర్మ గెస్ట్‌లుగా వ‌చ్చారు. ఈ చిత్రం శ‌ర్వాకు 33వ సినిమాగా తెర‌కెక్క‌నుంది. రూర‌ల్ బ్యాక్ డ్రాప్ నేప‌థ్యంలో ఫుల్ రానెస్‌తో ఈ చిత్రం తెరకెక్క‌నుంద‌ట‌. ఈ మూవీలో శర్వా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు చూడని డిఫ‌రెంట్ లుక్‌లో క‌నిపించ‌నున్నాడ‌ట‌. అంతేకాకుండా శ‌ర్వా డీ గ్లామ‌ర్ పాత్ర పోషించ‌నున్న‌ట్లు టాక్. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ బ్యాన‌ర్‌పై విశ్య ప్ర‌సాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో శ‌ర్వాకు జోడీగా రాశీఖ‌న్నా హీరోయిన్‌గా న‌టించ‌నుంది.

#Sharwanand33 Kicks off with an auspicious pooja ceremony🪔

🎬 by #Trivikram garu

Event was graced by honourable guests❤️‍🔥@hanurpudi @chandoomondeti @DirectorMaruthi @sudheerkvarma@ImSharwanand @RaashiiKhanna_#KrishnaChaitanya @vishwaprasadtg@vivekkuchibotla pic.twitter.com/Lrsx8BYoVQ

