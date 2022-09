September 5, 2022 / 03:32 PM IST

Aashiqui-3 Title Glims | బాలీవుడ్ ప్రేమ క‌థ‌ల్లో ‘ఆషికి’ సిరీస్‌కు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. 1990లో విడుద‌లైన ‘ఆషికి’ అప్ప‌ట్లో సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేసింది. కేవ‌లం 30ల‌క్ష‌ల్లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం దాదాపు 5 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఈ సినిమా పాట‌లైతే అప్ప‌ట్లో ఒక ఊపు ఊపేశాయి. అలియా భ‌ట్ తండ్రి మ‌హేష్ భ‌ట్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని టీ సిరీస్ సంస్థ నిర్మించింది. కాగా దాదాపు 23ఏళ్ళ త‌ర్వాత అదే నిర్మాణ సంస్థ‌లో ‘ఆషికి-2’ తెర‌కెక్కింది. ఆదిత్య రాయ్ క‌పూర్, శ్ర‌ద్ధా క‌పూర్ జంట‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రం వంద కోట్ల‌కు పైగా క‌లెక్ష‌న్‌ల‌ను సాధించి మ్యూజిక‌ల్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమా పాట‌ల‌కైతే సెప‌రేట్‌గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇక మ‌ళ్ళీ 9 ఏళ్ళ త‌ర్వాత ఈ సిరీస్‌లో మూడో చిత్రం రాబోతుంది.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుద‌లైంది. ‘భూల్ భూలైయా-2’ స‌క్సెస్‌తో మంచి జోష్ మీదున్న కార్తిక్ ఆర్య‌న్ ‘ఆషికి-3’లో హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. ‘మ‌ర్డ‌ర్’ ఫేం ఆనురాగ్ బ‌సు ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. టీ సిరీస్‌- విశేష్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రీత‌మ్ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌నిచేస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం త్వ‌ర‌లోనే సెట్స్‌పైకి వెళ్ళ‌నుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి విష‌యాల‌ను మేక‌ర్స్ త్వ‌ర‌లోనే వెళ్ల‌డించ‌నున్నారు.

Ab Tere Bin Ji Lenge Hum

Zeher Zindagi Ka Pi Lenge Hum 🎶 #Aashiqui3 ❤️

This one is going to be

heart-wrenching !!

My First with Basu Da 🤗@basuanurag @ipritamofficial #BhushanKumar #MukeshBhatt @TSeries @VisheshFilms @visheshb7@sakshib8#KrishanKumar #ShivChanana pic.twitter.com/kSGK8YdksP

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) September 5, 2022