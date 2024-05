May 2, 2024 / 06:36 PM IST

Baahubali : Crown of Blood | ద‌ర్శ‌క దిగ్గ‌జం రాజ‌మౌళి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఆల్ టైం బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రం ‘బాహుబలి. రెండు భాగాలుగా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ఇండియ‌న్ సినీ ఇండ‌స్ట్రీతో పాటు వ‌రల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల‌ను యానిమేటెడ్ రూపంలో సిరీస్‌గా తీసుకువ‌స్తున్నట్లు రాజ‌మౌళి ప్ర‌క‌టించాడు. ‘బాహుబలి: క్రౌన్‌ ఆఫ్‌ బ్లడ్‌’ పేరుతో ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ రానుండ‌గా.. దీనికి సంబంధించిన ట్రైల‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను మీరు చూసేయండి. ఈ యానిమేష‌న్ సిరీస్ డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌ (Disney+ Hotstar) వేదికగా మే 17 నుంచి ఇది అందుబాటులో ఉండనుంది.

Mahishmati ke khoon se likhi ek nayi kahani 🔥

Hotstar Specials S.S. Rajamouli’s Baahubali : Crown of Blood streaming from 17th May.#BaahubaliOnHotstar pic.twitter.com/43mwjsGfZS

