Selfiee | బాలీవుడ్‌ (Bollywood) యాక్టర్లు అక్షయ్‌ కుమార్ (Akshay Kumar), ఇమ్రాన్‌ హష్మీ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం సెల్ఫీ (Selfiee). రాజ్ మెహ‌తా డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఫిబ్రవరిలో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. అయితే భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఊహించని కలెక్షన్లతో భారీ డిజాస్టర్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. థియేటర్లలో ఆకట్టుకోలేకపోయిన సెల్ఫీ ఇక డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్దమైంది.

సెల్ఫీ పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌లో నేటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇంకేంటి థియేటర్లలో ఈ సినిమా మిస్సయిన వారు ఓటీటీలో చూసేయండి మరి. కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లలో బోల్తా కొట్టినా.. డిజిటల్‌, టీవీలో మాత్రం మంచి స్పందన వస్తుంది. మరి సెల్ఫీకి ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన వస్తుందనేది తెలియాల్సి ఉంది.

ఈ చిత్రం మల‌యాళ సూప‌ర్ హిట్ మూవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (Driving License) హిందీ రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. డయానా పెంటీ, నుస్రత్‌ భ‌రూచా ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌ లో నటించారు. సెల్ఫీ చిత్రాన్ని ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్షన్స్ బ్యాన‌ర్‌, అక్షయ్‌ కుమార్ హోం బ్యాన‌ర్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్, సుకుమార‌న్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్, మ్యాజిక్ ఫ్రేమ్స్ సెల్ఫీ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి.

విజయ్‌ (అక్షయ్‌కుమార్‌) సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక సూపర్ స్టార్. ఇక ట్రాన్స్ పోర్ట్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేసే ఓం ప్రకాశ్ అగర్వాల్‌ (ఇమ్రాన్‌ హష్మీ) అతడికి వీరాభిమాని. ఓం ప్రకాశ్ అగర్వాల్‌ తన ఫేవరేట్‌ యాక్టర్‌ విజయ్‌తో ఎలాగైనా ఓ సెల్ఫీ తీసుకోవాలనుకుంటాడు‌. అయితే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునే క్రమంలో విజయ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఓం ప్రకాశ్‌ అగర్వాల్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తాడు. దీంతో ఓం ప్రకాశ్ అగర్వాల్‌ఈగో దెబ్బతింటుంది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయనే సాగుతుంది సెల్ఫీ.

