Virupaksha Celebrations Mood Sai Dharam Tej Karthik Dandu Hugs Each Other

Virupaksha | విరూపాక్ష సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌.. హ్యాపీ మూడ్‌లో సాయిధరమ్ తేజ్‌‌, కార్తీక్ దండు

Virupaksha | సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ విరూపాక్ష (Virupaksha). కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విరూపాక్ష విడుదలైన అన్ని థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్‌ తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది.

April 21, 2023 / 03:32 PM IST

Virupaksha | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) నటించిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ విరూపాక్ష (Virupaksha). కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిన విరూపాక్ష నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. విడుదలైన అన్ని థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్‌ తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది విరూపాక్ష. మిస్టరీ, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో ప్రేక్షకులకు థ్రిల్‌ అందిస్తోంది. విరూపాక్ష మంచి టాక్‌తో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ప్రదర్శించబడుతున్న నేపథ్యంలో డైరెక్టర్‌ కార్తీక్ దండు, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ఆనందంలో మునిగితేలుతున్నారు.

ఇద్దరూ ఒకరినొకరు హగ్‌ చేసుకుని.. అభిమానుల సమక్షంలో సంతోషాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటున్న వీడియోతోపాటు థియేటర్‌లో ప్రేక్షకుల మధ్యలో హీరోహీరోయిన్లు సినిమా వీక్షిస్తున్న విజువల్స్‌ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. విరూపాక్ష కలెక్షన్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయన్నది తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే విడుదలైన విరూపాక్ష టీజర్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో, ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్రియేట్‌ చేసిన బజ్.. సినిమా సక్సెస్‌లో కీలక పాత్ర పోషించాయంటున్నారు ట్రేడ్‌ పండితులు.

విరూపాక్ష చిత్రానికి కాంతార ఫేం అంజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందించాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్, సాయిచంద్‌, రాజీవ్ కనకాల, సోనియా సింగ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. భీమ్లానాయక్‌ ఫేం సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషించింది.

హ్యాపీ మూడ్‌లో సాయిధరమ్ తేజ్‌‌, కార్తీక్ దండు..

విరూపాక్ష మేకింగ్‌ వీడియో..

The Blood, Sweat & Tears that have gone in to bring you a spectacular thrilling experience 🔥

Making of #Virupaksha 👇https://t.co/wAemRxFz1i#VirupakshaOnApril21 ✅@IamSaiDharamTej @iamsamyuktha_ @karthikdandu86 @AJANEESHB @Shamdatdop @SVCCofficial pic.twitter.com/PVgAna0KxF

— Sukumar Writings (@SukumarWritings) April 18, 2023

విరూపాక్ష ప్రపంచంలోకి..

విరూపాక్ష టీజర్..

విరూపాక్ష తెలుగు టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో..

రిస్కీ బైక్‌ స్టంట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..