Samantha | యాక్టర్లు డబ్బింగ్‌ అలా ఎలా చెప్తారో తెలియదు : సమంత

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్‌ సమంత (Samantha) త్వరలోనే శాకుంతలం (Shaakuntalam) సినిమాతో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. శకుంతల, దుష్యంతుల ప్రేమకథతో పీరియాడిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని గుణశేఖర్‌ (Guna Sekhar) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. శాకుంతలం ఏప్రిల్‌ 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సమంత టీం ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది.

ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సామ్‌ చిట్‌ చాట్‌ వీడియోను షేర్ చేశారు. శాకుంతలం గురించి సామ్ మాట్లాడుతూ.. సినిమా కోసం మూడు భాషల్లో (తెలుగు, తమిళం, హిందీ) డబ్బింగ్ చెప్పాను. ఇతర నటీనటులు పలు భాషల్లో ఎలా డబ్బింగ్ చెప్తారో నాకు తెలియదు. నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా నా డైలాగ్స్‌ను రిహార్సల్స్ చేసేదాన్ని. శాకుంతలం కోసం నేను చాలా కష్టపడ్డాననుకుంటున్నా.. ప్రేక్షకుల స్పందన కోసం ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నా. అన్ని రోజులు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు లేకుండా షూటింగ్ పూర్తి చేశానని చెప్పుకొచ్చింది సమంత.

ఇప్పటికే శాకుంతలం నుంచి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ కంపోజిషన్‌లో విడుదలైన మల్లిక మల్లిక, ఏలేలో ఏలేలో, రుషివనంలోన అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. శాకుంతలంలో మలయాళ నటుడు దేవ్‌ మోహన్‌ దుష్యంతుడిగా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అనన్య నాగళ్ల, అదితీ మోహన్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

